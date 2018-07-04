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Несовершеннолетний киргиз работал кондуктором в Екатеринбурге
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Несовершеннолетний киргиз работал кондуктором в Екатеринбурге 

360tv.ru 45 минут назад
Фото: 360tv.ru
В Екатеринбурге 15‐летний подросток Эдилбек из Киргизии проработал три дня кондуктором на одном из автобусных маршрутов. Из‐за проблем с русским языком его сняли с линии. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
Источник фото: «ВКонтакте»
«Я вдова, у меня четверо детей, нам приходится очень тяжело, надо как-то жить. Приехали из Киргизии, скоро будет год, как мы тут, а сын жил дома с бабушкой, перебрался сюда на днях — даже месяца не прошло», — рассказала мать подростка Тамара.
По ее словам, она была вынуждена отправить сына на работу, потому что у нее обнаружили проблемы с сердцем и варикоз на ногах. Эдельбек заменил мать на другом маршруте, получая в день около одной тысячи рублей.
«Только не надо говорить, что мы его эксплуатируем — это он сам так захотел», — пояснила Тамара.
Информагентству не удалось получить оперативного комментария у транспортной компании, где трудился подросток.
В конце мая в городе Дакка (Бангладеш) индийская актриса и посол ЮНИСЕФ Приянка Чопра призвала оказать поддержку детям беженцев рохинджа. После четырехдневного пребывания в лагере беженцев в городе Кокс-Базар она лично убедилась, что дети живут в антисанитарных условиях без чистой воды и нормальной еды.
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Женский форум
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