Несовершеннолетний киргиз работал кондуктором в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 15‐летний подросток Эдилбек из Киргизии проработал три дня кондуктором на одном из автобусных маршрутов. Из‐за проблем с русским языком его сняли с линии. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

Источник фото: «ВКонтакте»

«Я вдова, у меня четверо детей, нам приходится очень тяжело, надо как-то жить. Приехали из Киргизии, скоро будет год, как мы тут, а сын жил дома с бабушкой, перебрался сюда на днях — даже месяца не прошло», — рассказала мать подростка Тамара.

По ее словам, она была вынуждена отправить сына на работу, потому что у нее обнаружили проблемы с сердцем и варикоз на ногах. Эдельбек заменил мать на другом маршруте, получая в день около одной тысячи рублей.

«Только не надо говорить, что мы его эксплуатируем — это он сам так захотел», — пояснила Тамара.

Информагентству не удалось получить оперативного комментария у транспортной компании, где трудился подросток.