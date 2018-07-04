От невозможности к счастью

Познать радость материнства — заветная мечта многих женщин, заложенная с детства.

Чтобы страшный диагноз бесплодие не нарушил планы, на помощь будущей маме приходит процедура экстракорпорального оплодотворения. Не многие знают, что с 2013 г. ЭКО вошло в базовую территориальную программу обязательного медицинского страхования: сотни бесплатных процедур проводят в Приморье ежегодно. О том, как добиться квоты и кто имеет на неё право, рассказала заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи Екатерина Слепченко.

Главное — не затягивать

— Екатерина Сергеевна, в каком состоянии сейчас находится демографическая ситуация в Приморье?

— Сегодня в репродуктивный период вступают дети, рождённых в 90-х годах, когда наблюдался серьёзный спад рождаемости в стране. Вполне логично, что сейчас мы видим снижение количества родов (с 24 тысяч до 21 тысячи в год) из-за сравнительной малочисленности нового поколения молодых родителей. Также нельзя не отметить, что у детей из 90-х больше проблем со здоровьем, чем у тех, кто родился в более благополучный период.

— Идёт тенденция к повышению количества женщин, родивших первенца после 40 лет. Это говорит о сильном здоровье представителей старших поколений?

— Скорее о развитии высокотехнологичной медицины. Оптимальный репродуктивный возраст — от 20 до 40 лет. В этот период здоровая женщина может без особых проблем родить здоровых детей. Счастье материнства после 40 лет в 90% случаев становится возможным только после процедуры ЭКО с донорской яйцеклеткой. Но, несмотря на это, я бы советовала нашим женщинам озаботиться вопросом деторождения в оптимальный период и обращаться к врачу при зарождающихся проблемах с беременностью. Современная медицина позволяет вылечить бесплодие достаточно быстро, главное — не затягивать. Даже ЭКО лучше проводить в период, когда организм будущей мамы имеет достаточный ресурс для зачатия и вынашивания ребёнка, пусть и искусственным путём.

Шанс есть всегда

— Как получить процедуру ЭКО бесплатно по полису ОМС?

— Женщине нужно обратиться в женскую консультацию по месту прописки к участковому врачу-акушеру-гинекологу или в любое другое профильное медучреждение, мужчине — к врачу-андрологу. Будущий папа проходит обследования параллельно с будущей мамой. После прохождения абсолютно всех обследований и анализов, закреплённых в стандартах Минздрава , подаётся выписка в краевой департамент здравоохранения, чтобы специальная комиссия определила дальнейшую судьбу пациентов — приглашение на процедуру, отправка на дообследование или долечивание и т.д.

Подготовка к ЭКО займёт некоторое время, иногда вполне продолжительное, но я очень прошу: потерпите, приложите усилия и не теряйте надежду на положительный исход. В современном мире безнадежных случаев фактически не бывает: мы, врачи, сделаем всё, чтобы у каждой пары или женщины с диагнозом бесплодие появился долгожданный малыш.

Кстати, пациент может выбрать любую клинику в России, которая работает по ОМС, для проведения обычного ЭКО.

— Какие анализы обязательно предстоит сдать желающим прибегнуть к процедуре ЭКО?

— От мужчины в первую очередь требуется исследование и обработка эякулята человека (спермограмма), чтобы определить его репродуктивные возможности; общие клинические анализы и исследования на различные инфекции. Оговорюсь, что часть обследований не входит в ОМС, в частности спермограмма. Если врач обнаружит патологию в чём-то из перечисленного, то могут быть назначены дополнительные консультации у терапевта и эндокринолога или лечебно-медикаментозные мероприятия.

Почему я заостряю внимание на мужчинах? Очень часто бывает, когда мы долго лечим женщину, а не фертильным оказывается её партнёр. Мужское бесплодие ставится у 60-65% пар, имеющих проблемы с зачатием.

Ознакомиться с подробным перечнем необходимых анализов, документов и списком медучреждений края можно во вкладке «экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО)» на сайте www.primorsky.ru в разделе «акушерство и гинекология» департамента здравоохранения.

— Как быть жителям глубинки, где, например, нет врача-андролога?

— Обращаться в клиники районных центров, а лучше — сразу приезжать к нам, в краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи. Первичные и повторные приёмы оказываются по предварительной записи по телефону 8 (423) 240-66-69. Чтобы попасть к врачу бесплатно пациентам необходимо иметь при себе направление от своего участкового врача (женщинам от гинеколога, мужчинам — уролога) в ГАУЗ «ККЦ СВМП» с девятизначным номером направления, занесенным в ЕИР и печатью направившего учреждения; полис ОМС и паспорт с пропиской на территории Приморского края.

— Квоты на ЭКО в Приморье — товар дефицитный?

— Нет, совсем даже наоборот. Каждый человек, подавший выписку, со 100% гарантией пройдёт процедуру в течении года или гораздо быстрее. С каждым годом в крае становится всё больше случаев оказания такой медицинской помощи. В 2013 г. мы начинали с 60 квот в год, в 2017 г. провели 450 процедур, и часть квот даже осталась неиспользованными. В этом году планируем дойти до отметки в 490 ЭКО.

Безлимитное право

— Если у супругов уже есть дети от предыдущих браков, могут ли им отказать в ЭКО?

— Никаких ограничений, связанных с количеством детей, не существует. Возраст, согласно законодательству РФ, также не является препятствием для проведения процедуры. По показаниям ЭКО можно провести девушке и в 20 с небольшим лет, например, если отсутствуют маточные трубы или мужчина оказался бесплоден. Отказать в искусственном оплодотворении можно только по медицинским показаниям, при которых беременность может привести к тяжким последствиям для здоровья пациента, или же из-за отсутствия собственного резерва в яичниках у женщины. Во втором случае для искусственного зачатия потребуется донорская яйцеклетка.

— Существует ли программа ЭКО с использованием донорской яйцеклетки по ОМС?

— По полису можно бесплатно подсадить оплодотворённую яйцеклетку, но за сам донорский материал пациенту придётся платить из собственного кармана. В Приморье процедура пока не проводится, мы направляет женщин в федеральные клиники.

— Столько попыток ЭКО имеют в запасе российские пары?

— Общее количество не ограничено, но за год женщина может сделать не более двух попыток по медицинским показаниям (ЭКО можно проводить каждые полгода вплоть до достижения результата). Такой временный разрыв связан с тем, что сама по себе процедура является серьёзной гормональной стимуляцией, после которой организм должен отдохнуть. Каждая последующая попытка проводится по направлению врача.

— Правда, что во время процедуры женщине подсаживается сразу несколько эмбрионов из-за чего может наступить многоплодная беременность?

— В России у женщины изымается максимальное количество яйцеклеток для оплодотворения, а переносят одного, максимум двух эмбрионов (тенденция всё же идёт к одному). Остальные подвергаются криозаморозке, чтобы при следующей попытке ЭКО женщина могла миновать болезненную процедуру стимуляции яичников и забора яйцеклеток. С 2018 г. криопротоколы можно осуществить по ОМС, но за хранение эмбриона граждане платят из собственных средств.

— Дети, рожденные от ЭКО, нуждаются в особом уходе?

— Малыши, зачатые естественным и искусственным путём, ничем особенно не отличаются. Осложнения, как правило, возникают во время родов или беременности из-за шаткого здоровья женщины. 80% прибегнувших к ЭКО родоразрешаются путём кесарева сечения, не исключены случаи преждевременных родов. В последнем случае детки рождаются в краевом перинатальном центре и наблюдаются в кабинете катамнеза до трёх лет.

ВАЖНО

Частые противопоказания по здоровью:

— уровень ФСГ в крови более 11 мМе/мл,

— уровень АМГ менее 1 ед.,

— наличие миоматозного узла любой локализации и размера, деформирующего полость матки,

— наличие миоматозного узла любой локализации размером более 3 см,

— наличие полипа эндометрия,

— хронический эндометрит, нелеченый или в стадии обострения, после завершения лечения необходим контроль аспирата или гистероскопия,

— синехии в полости матки,

— наличие любых объемных образований яичников (эндометриоидная, дермоидная киста; функциональная киста 2 см и более на 5-7-й день цикла),

— наличие гидросальпинкса (одно— и двухстороннего),

— любая генитальная инфекция.

КСТАТИ

Отделение вспомогательных репродуктивных технологий краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи обеспечено оборудованием для проведения ЭКО в рамках реализации краевой госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2020 годы.

ЦИФРЫ

около 35% составляет средний показатель эффективности ЭКО в мире. На отметке в 32% стабильно держится результативность процедуры в Краевом клиническом центре специализированных видов медицинской помощи.