Новый ракурс дела Скрипаля: Юлию в Британии навестила подруга

Во вторник вечером англичане были шокированы новостью о новом отравлении неизвестным веществом двух человек неподалеку от Солсбери. «Опять Скрипали?» — нервно рассуждали местные жители? Судьба экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии по-прежнему остается в руках британских спецслужб. Что с ними происходит? Нам стало известно, что не так давно Юлия стала активно названивать своим знакомым и родственникам, а одна из близких подруг встречалась с дочерью экс-шпиона в Лондоне.

Для тех, кто немного подзабыл эту резонансную историю — отравление Скрипалей произошло 4 марта. Юлия прилетела в Англию навестить отца, в прошлом кадровика ГРУ, работавшего на МИ-6, а на следующий день обоих нашли на скамейке в Солсбери в бессознательном состоянии. Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению нервно-паралитическим газом, разразился международный скандал.

Долгое время оставалось не ясным, где находятся и живы ли вообще Скрипали. Наконец 23 мая появилось видеообращение, записанное журналистами Reuters . Юлия, живая-здоровая, правда немного бледная, читает заготовленную речь. Мол, она с отцом идет на поправку и в дальнейшем хотела бы вернуться в свою страну.

Звонок прорабу: «Юля сказала — скоро приедет»

Как нам удалось выяснить, эту же мысль она озвучила накануне публичного выступления во время звонка в Россию по строительным делам.

Еще 22 мая из Англии Юлия звонила в Москву своему прорабу Диане — женщина руководит ремонтом в двухкомнатной квартире на Давыдковской улице. Разговор длился несколько минут. Хотя номер не определился, Диана на 100 процентов уверена, что разговаривала с Юлией, так как та употребляла в речи особые обороты, свойственные только ей.

Юлия сказала, что у нее все хорошо, и она скоро приедет, — позже рассказала Диана. — Попросила продолжить ремонт в квартире. Для этого собиралась оформить доверенность на меня и передать документ в Москву с подругой Гульнарой. Расплатиться за работы она хотела по приезду. Также было особое распоряжение — не пускать на порог двоюродную сестру Викторию Скрипаль и не давать ей ключи от квартиры».

Загадочный Степан скрывается: нервный срыв

В беседе прораб упомянула Степана Викеева, за которого девушка собиралась замуж. Юлия посетовала, что тот не звонит и не пишет. Напомним, молодой человек после того, как новость об отравлении Скрипалей разнеслась по всему миру, попросил Диану забыть о его существовании. Подробнее о нем читайте в материале «Подробности загадочной биографии спутника Юлии Скрипаль»

Мы попытались найти парня. Изначально Викеевы жили в подмосковном Подольске. Татьяна Васильевна, мать Степана, ежедневно ездила оттуда на работу на служебной машине (она имеет отношение к российским спецслужбам). Выяснилось, что еще в марте семейство съехало в неизвестном направлении. Нет Викеевых и на съемном жилье на улице Кутузова. Там, кстати до сих пор припаркована машина Юлии, оранжевый «Форд Куга» — немного пыльный, но в целости. (Детали в материале «Нашлась брошенная машина и „тайная квартира Юлии“)

А Степан на своем автомобиле, черном „Рендж Ровере“ из соображений безопасности больше не передвигается — отдал внедорожник другу. Также бойфренд Юлии сменил все телефоны, некоторое жил в разных отелях и общается исключительно с узким кругом лиц. А в соцсетях его и без того не было (он удалил все свои аккаунты еще в университете).

Нам удалось выяснить, как Степан вел себя, когда стало известно об отравлении. Последний раз с Юлией он созванивался 3 марта — перед ее посадкой в самолет в московском аэропорту. Разговор длился пару минут. Далее — ни единой попытки связаться с девушкой. Однако мужчина вел постоянные переговоры со своей мамой — очевидно, Татьяна Васильевна держит 30-летнего сына в строгой узде.

Нервный срыв произошел у Степана 10 марта, когда отравление российских граждан стало темой номер один, — тем вечером он напился в баре на улице Багрицкого и принялся названивать друзьям и подругам.

— Звал в гости, говорил, что в его жизни случились ужасные вещи, впрочем, не пояснял какие, — рассказал Кирилл, одногруппник по вузу. Он не так часто общался со Степаном и изрядно удивился звонку

Также кавалер Юлии связывался с моделью по имени Дарья… А утром первым делом набрал врачу-неврологу — хотел появиться на консультации, но до медика так и не дошел.

Видя состояние сына, Татьяна Васильевна решила отвезти отпрыска на курорт. 22 марта они вдвоем отбыли в Сочи, а в Москву вернулись 14 апреля. 17 апреля Степан улетел командировку в Норильск — вплоть до 30 апреля. Выбор города был не случаен — ведь Викеев работает в » Норильском никеле ». Местный номер Степана в «Норникеле» отключен — оператор соединяет с коллегами из отдела. А те, услышав фамилию «Викеев», бросают трубку.

Штаб-квартира горно-металлургической компании располагается в башне «Меркурий» «Москвы-Сити», занимает с 21 по 26 этажи. Мы решили навестить Степана на рабочем месте.

Пропускная система в «Меркурии» на высочайшем уровне. Тщетно на протяжении двух дней высматривали мы лицо кавалера Юлии среди толпы белых воротничков, спешащих на службу к 9.00. Вполне вероятно, молодой человек попадает на работу через подземную парковку, куда приезжает на автомобиле.

В «Норникеле» Степан трудится в отделе поддержки закупочной деятельности. Его шеф — бывший сотрудник научно-исследовательского центра электронной вычислительной техники, один из коллег ранее работал в НТЦ Атлас ФСБ (предприятие занимается информационной безопасностью). С этим сотрудником Степан созванивался 5 марта. Возможно, просил профессионального совета.

Столь явное желание Степана уйти в тень означает одно — он владеет некоторой информацией. И небезосновательна версия, что спецслужбы использовали этот канал в целях наблюдения за английской жизнью Сергея Скрипаля — наверняка ведь Юлия делилась со Степаном сведениями. Впрочем, есть и другой вариант: Викеев банально боится за свою репутацию и хочет максимально дистанцироваться от скандального семейства.

«Хорошая» Гульнара и «плохая» Виктория

В дни своего отпуска Степан постоянно был на связи с подругой Юлии — Гульнарой. Девушку, которую Юля раньше просила привезти экс-полковнику ГРУ в Великобританию гречку и лавровый лист, даже допрашивали в Лондоне английские копы.

На сегодняшний день она единственный человек из России, который встречался с Юлей в Лондоне. Гульнара была в Англии с 9 по 13 июня, в частности, оформляла доверенность на прораба по ремонтным вопросам. Кстати, Гульнара — активная болельщица. Находясь в Лондоне, она оформила билеты на поезд и самолет в города проведения матчей Чемпионата мира по футболу.

А буквально на днях голос Юлии Скрипаль услышала двоюродная сестра Виктория — об этом нам стало известно от родственников, с которыми поделилась племянница экс-разведчика.

«Это Юлия Скрипаль, если помнишь такую. Я звоню высказаться — ты поступила отвратительно. Мы тебе не позволяли вмешиваться в эту ситуацию. Ни моя квартира, ни машина, ни собака не имеют к тебе никакого отношения!

Сейчас я занимаюсь отцом и восстанавливаюсь сама. Какое ваше дело, каким тоном я говорила в видеообращении? Я не могу вернуться, потому что ты ходишь по ток-шоу, и все это стало достоянием публики. Прошу, не лезь в эту историю», — выпалила Юлия в трубку.

Виктории Скрипаль было обидно слышать эти слова. Она попыталась объяснить мотивы своих поступков, но её двоюродная сестра просто бросила трубку.

Как рассказала «КВ» Виктория, она делала для спасения своих родственников всё, что могла. По её мнению, без резонанса и внимания общественности к проблеме есть риск, что может появиться тенденция «заминать» подобные ЧП с россиянами за рубежом. Кроме того, она всячески пыталась добиться доступа к пострадавшим родственникам российской стороны и их скорейшего возвращения на родину.

Моё сердце разрывалось от осознания того, что они там в четырёх стенах без связи с внешним миром. Все заявления, зазубренные обращения, отказы в предоставлении информации, препятствия для моего визита указывали мне на то, что они там, как в плену. Я до последнего думала так, и была готова помочь, но поступивший мне звонок из Великобритании заставил меня посмотреть на ситуацию с холодной головой.

Во-первых, по мнению Виктории, если сейчас Юлия свободно общается и могла общаться ранее с теми с кем хотела, это означает, что она осознанно отказалась от консульской помощи России и была вольна сделать другой выбор. А во-вторых, племянницу экс-разведчика, расстраивает то, что никто даже не пытался осведомиться о здоровье пожилой матери Сергея Скрипаля, которая находится на попечении Виктории в Ярославле.

Негодуют не только Виктория, но и другие родственники Скрипалей. И гнев понятен: родным приходится отбиваться от журналистов, а дальних родственников стали обзывать потомками предателей и даже выгонять из муниципальной квартиры.

По-прежнему не ясно, наладилось ли взаимодействие силовиков с их иностранными коллегами. В последнем официальном сообщении говорилось о том, что следователи установили события предшествующие перелету и детально изучили маршрут Юлии Скрипаль до аэропорта.

Возможно, Скотланд-Ярду удалось больше. Буквально на днях британским журналистам стало известно о том, что к покушению на Скрипалей якобы причастны два человека, которые успели покинуть туманный Альбион. В какую сторону они направились? Будут ли их искать в России? Эти вопросы пока остаются без ответа.

Источник