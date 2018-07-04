Работа ценой жизни. Журналисты Ямала помнят коллег

Каждый год в этот день на Ямале вспоминают друзей, коллег и журналистов окружной телерадиокомпании «Ямал-Регион» Нелли Лонгортову, Виктора Куртямова и Наталью Останину. 4 июля 2009 года они трагически погибли, когда возвращались из очередной командировки. В тот день на реке Обь поднялся шквалистый ветер и опрокинул катер. Трем коллегам и экипажу удалось спастись.

В день трагедии коллектив ОГТРК «Ямал-Регион» вспоминает коллег минутой молчания, возлагает цветы к памятникам «Исполнившим журналистский долг» в Салехарде и на берегу Оби, где все это произошло.

«У наших коллег растут дети, мы не забываем о них. Нелли Лонгортова, Виктор Куртямов и Наталья Останина всегда в нашей памяти», — сказали в ОГТРК «Ямал-Регион». Отметим, в следующем году исполнится 10 лет, как с ними нет рядом коллег.