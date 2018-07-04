Старшая дочь Глюк’oZы растет точной копией своего отца

Уже 12 лет Наталья Чистякова-Ионова живет в счастливом браке с бизнесменом Александром Чистяковым . В 2006 году певица сыграла свадьбу с совладельцем нефтяной компании, а уже через год подарила ему дочь Лидию. В 2011 году в их семье снова произошло пополнение — артистка родила малышку Веру. Звезде нравится быть мамой и она ничего не жалеет для своих чад. Подросшим наследницам она даже разрешает мерить свои вещи.

Наталья не часто показывает своих девочек, но сегодня решила порадовать поклонников. Она опубликовала трогательное фото, на котором ее старшая дочь запечатлена с папой. В кадре Александр надувает щеки, как и его наследница. «От осинки не родятся апельсинки», — написала певица. Поклонники заметили, что девочка подросла и очень сильно стала похожа на своего отца. Примечательно, что ее сестра Вера унаследовала мамины черты.

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«Это Ваша! Красотулька!», «Ну не всем же в семье быть на маму похожим, от отца тоже что-то достаться должно», «Прикольные», — прокомментировали кадр подписчики. Многие отмечают, что дочки Глюк’oZы настоящие красавицы. Однако с такими генами не могло быть иначе. Не так давно певица показала свою маму, которая поразила всех своим моложавым видом и природной обаятельностью.