В Кулебаках открылся клуб знакомств для пожилых людей

Фото Александра ВоложанинаВ Кулебаках открылся клуб знакомств для пожилых людейОдиночество — это неправильно. Шанс на личное счастье есть в любом возрасте! Так решили в Кулебаках и открыли клуб «Два сердечка», в который потянулись не только местные жители. Даже из соседних Выксы, Навашина приезжают. Большинство — чтобы найти свою вторую половину. И около десятка пар уже сложилось. Просто у Натальи АРИСТОВОЙ , главной «по сердечкам», есть свои секреты.

Поэты и пироги

Наталья Николаевна — мотор. Готова всемерно помогать, лишь бы люди нашли друг друга.

— У меня всю жизнь был пример перед глазами: родители, Клавдия Васильевна и Николай Иванович, душа в душу прожили более 50 лет, — рассказывает наша героиня. — Отец воевал, до Берлина дошёл. Мама была медсестрой. Поженились после войны. Четверых детей воспитали. Семья всегда была для нас главной ценностью. Когда в 9-м классе я впервые влюбилась, стала встречаться с мальчиком, отец сказал, что против этих свиданий. Мальчика того воспитывала одна мать. Отец объявил мне: «Чтобы жених был только из полной семьи!» Даже кулаком по столу стукнул. Такая у него была позиция. Я послушалась, с парнем тем встречаться перестала… Мои родители были убеждены: всё в человеке из семьи. И если семья счастливая — это прекрасно! Мне очень хочется, чтобы люди находили друг друга, становились счастливыми.

Но если молодому парню можно просто подойти на улице к девушке, сказать комплимент, попросить номер телефона, то где и как знакомиться, когда тебе за 60?

— Поэтому и нужны такие клубы, как наш! — убеждена Наталья Николаевна. — Прежде всего это общение. Как люди ждут этих встреч! Собираемся и на праздники, и просто так. То у нас встречи с художниками, поэтами, то просто накрываем стол с чаем и пирогами. Устраиваем концерты, конкурсы. Я, кстати, окончила музыкальное училище, играю на баяне. То есть создание пар — это, конечно, не самоцель. Люди прежде всего душой отдыхают. Но всё-таки наш клуб называется «Два сердечка».

Дуэт на 100 лет Наталья Николаевна показывает пачку анкет, которые заполняют желающие найти свою любовь. Фото, возраст, знак зодиака, увлечения, какие качества желательны у второй половины.

— Но, конечно, не в знаке зодиака дело! — продолжает наша собеседница. — Надо просто слушать свой внутренний голос. Есть что-то необъяснимое, когда просто понимаешь: эти двое будут вместе, а эти — нет. Я это всегда безошибочно определяю.

Про 51-летнего Ивана и 42-летнюю Анастасию Наталья Николаевна сразу сказала: они — пара. Иван поделился с нами подробностями: на встречах в клубе он пел. Настя как-то присоединилась. Спели дуэтом. И вот теперь — вместе.

— Я именно такого человека искал, — радуется Иван. — Творческого, музыкального. А какая Настя умная, заботливая!..

Дело тонкое

Не все соглашаются прийти на встречу в клуб, который работает в местном ДК. Кто-то стесняется. Тогда Наталья Аристова всё берёт на себя. Созванивается с «женихом», «невестой», предлагает варианты, где они могут встретиться — в парке, где-то в сквере на лавочке, берёт с обоих клятвенное обещание, что в последний момент не струсят, придут. Сама приходит на такие свидания, помогает людям преодолеть стеснительность, найти общий язык.

— Сфера очень тонкая, — объясняет. — Вот недавний случай. Валерий и Галина, обоим за 60. Договорились о встрече. Но Галя для храбрости взяла с собой на свидание подругу. И та всё испортила. Что-то сказала не то, что ли. В общем, всё как-то скомкано получилось, и после той встречи Валера не звонит. Галя переживает. Я ей звоню: «Галя, всё будет хорошо. Позвони ему сама, нет в этом ничего страшного». Валерию тоже буду звонить. Ну, нельзя же из-за какого-то недоразумения сразу рвать отношения, которые и начаться-то не успели. Я против такой безалаберности!

О сложившихся парах наша героиня рассказывает с удовольствием. У некоторых даже сама свадьбу вела! Есть среди тех, кого поженила, и 30-летние (и дети уже родились), и те, кому за 70.

— В одной «моей» паре, — сообщает Наталья Аристова, — ему — 73, ей — 74. Совсем недавно, проходя мимо, видела: она в огороде с воодушевлением что-то делает, он дверь ремонтирует. Приятно посмотреть! Люди духом воспряли. Очень рада за них.

Сама Наталья Николаевна, кстати, тоже счастлива в любви.

В эту субботу в клубе вечер в честь Дня святых Петра и Февронии, который отмечается 8 июля. Наталья Аристова, говорит, что не сомневается: для кого-то он может стать началом прекрасных отношений!