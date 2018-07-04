Анзур — лук голландский, лук гигантский

Группа мощных высоченных луков с розеткой широких листьев и круглыми зонтиками сиреневых или фиолетовых цветков-звездочек хорошо знакома широким кругам садоводов. Родом они из горных районов центра и юго-запада Азии и известны под общим названием — луки анзуры (от таджикского «анзур пиез» — «горный лук»). Состоят в тесном родстве, многие легко скрещиваются, и в результате долгого совместного культивирования возникли гибридные формы, которые стирают грани между видами и запутывают систематику. Что же мы выращиваем, и можно ли в этом разобраться?

Луки-анзуры чрезвычайно разнообразны. Что же мы выращиваем?

Возможно, это неразрешимая задача в рамках существующего объема рода. Во–всяком случае, Рейнард Фритш (R. M. Fritsch) в 1993 г., поглядев на то, что выращивают в садах как лук афлатунский, не стал долго мучиться с выяснениями, а сделал новый вид — лук голландский (Allium hollandicum), гибрид садового происхождения. Но все же в каталогах числятся и дикие видовые луки. Не факт, что предлагают именно то, что называют. Помогут это понять ботанические описания, из которых получилось что-то вроде ключа для определения анзуров из числа тех, что наиболее часто встречаются в каталогах.

Популярные виды анзуров. Различаем по стеблям

Признак, который считается очень важным для различения — ребристость стебля, по крайней мере, внизу. Смотреть признаки надо обязательно на живых растениях.

Группа с более или менее ребристыми стеблями

Лук гигантский (A. giganteum)

Луковица овальная, 4-6 см в диаметре, в кожистой серовато–коричневой оболочке, расщепляющейся на параллельные волокна. Стебель до 1,5 (2) м высотой. Листья сизоватые, до 10 см шириной. Соцветия очень плотные, круглые, до 12 см в диаметре. Цветки пурпурно-фиолетовые или белые. Листочки околоцветника до 0,7 см длиной, овальные, не скручиваются после цветения. Цветет в июне — июле.

Лук гигантский (A. giganteum)

Лук голландский (A. hollandicum)

Луковица широкоовальная, до 5 см в диаметре, в тонкой бумажной оболочке. Стебель крепкий, отчетливо ребрист только в нижней части, высота его 60 (90) см. Листья торчат, до 5 см шириной, цвет их зеленый или несколько сизоватый. Соцветие плотное, полукруглое или почти круглое, до 12 см в диаметре. Цветки розовые или розово-пурпурные, тычинки равномерно окрашены. Листочки околоцветника до 1 см длиной, узкие, скручивающиеся и отгибающиеся назад после цветения. Цветет в мае — июне. Традиционно может продаваться под названием «лук афлатунский».

Лук ездианский (A. jesdianum)

Луковица широкоовальная, до 3,5 см в диаметре, в бумажной оболочке с четкими, продольными жилками. Стебель до 1 м высотой, с отчетливыми, но расставленными ребрами, особенно в нижней части. Листьев обычно не более 4 (6), ширина — до 3,5 см, цвет темно-зеленый или сизоватый. Соцветие многоцветковое, полушаровидное, до 12 см в диаметре. Цветки яркие, розово-пурпурные, верхушки тычиночных нитей белые. Листочки околоцветника до 0,9 см длиной, очень узкие, после цветения отгибаются. Цветет в июне. В торговле часто смешивается с луком Розенбаха и луком розовейшим, которые составляют тесную группу. Может быть, из-за тонких цветков, придающих соцветию ажурный вид, и разногласий в описаниях.

Лук ездианский (A. jesdianum)

Лук Маклина, или высокий (A. macleanii = A. elatum)

Луковица широкоовальная, до 6 см в диаметре, в бумажной оболочке. Стебель до 1 м высотой, с четкими ребрами. Листья блестящие зеленые, до 10 см шириной. Соцветие плотное, округлое, около 10 см в диаметре. Цветки сиренево-розовые. Листочки околоцветника до 0,8 см длиной, узкие, после цветения не меняются. Цветет в мае — июне.

Лук розовейший (A. rosenorum)

Луковица приплюснуто-овальная, до 3 см в диаметре, в бумажной серовато-коричневой оболочке с продольными жилками. Стебель до 1 м высотой, с узкими частыми ребрами, особенно в нижней части. Листьев может насчитываться до 10, цвет — сизый, ширина — до 4 см, в нижней части желобчатые, выше плоские и слабые, с широкими ребрами по верху. Соцветие густое, почти шаровидное, до 12 см в диаметре. Цветки бледно-розовые, тычиночные нити розовые. Листочки околоцветника до 10 мм длиной, очень узкие, перекрученные и отогнутые.

Лук розовейший (A. rosenorum)

Лук Суворова (A. suworowii)

Луковица до 3 см в диаметре, почти круглая, в кожистой сероватой, вытянутой вверх оболочке. Стебель до 1 м высотой, слабо ребристый. Листья сизые, до 3 см шириной, с шершавыми краями и жилками снизу. Зонтик плотный, полукруглый до совсем круглого, до 8 см в диаметре. Листочки околоцветника до 0,5 см длиной, узкие, закругленные на конце, отклоняются и закручиваются после цветения. Цветет в июне.

Группа с гладкими стеблями

Лук афлатунский (A. aflatunense)

Впечатляет. Луковица овальная, до 6 см в диаметре, в бумажной оболочке. Стебель до 180 см и выше. Листья гладкие, сизые, до 15 см шириной. Соцветие до 12 см в диаметре, плотное, круглое. Цветки пурпуровые. Листочки околоцветника относительно широкие, до 9 мм длиной. Цветет в мае — июне.

Лук высочайший (A. altissimum)

Более изящный, чем предыдущий. При почти таком же высоком росте имеет более узкие листья (до 5 см), небольшие соцветия (до 9 см) и мелкие темные цветки (листочек околоцветника до 7 мм длиной). Цветет в июне.

Лук Розенбаха (A. rosenbachianum)

Луковица округлая, до 3 см в диаметре, в бумажной серой оболочке. Высота растения 50–100 см. Листьев не более 4 (6), они светло–зеленые, блестящие, до 6 см шириной, суженые к основанию. Соцветие рыхлое, шаровидное, до 12 см в диаметре. Цветки серебристо-розово-пурпуровые. Листочки околоцветника до 12 мм длиной, очень узкие, вдоль сложенные. Цветет в мае — июне. Часто продается под народным названием 'Салют, Мария'.

Лук Розенбаха (A. rosenbachianum) часто продается под народным названием 'Салют, Мария'

Лук зеравшанский (A. zarawschanicum)

Похож на предыдущий, отличается более широкими, до 10 см, несколько сизоватыми листьями с продольно сложенными пластинками, которые в основании накладываются краями друг на друга.

Лук стебельчатый (A. stipitatum)

Луковица почти круглая, до 6 см в диаметре, в бумажной серой оболочке. Высота 60–150 см. Листья до 5 см шириной, снизу (или, по крайней мере, по краям) с волосками. Соцветие шаровидное или почти шаровидное, плотное, до 10 см в диаметре. Цветки пурпурные или белые, листочки околоцветника относительно длинные — около 1 см, узкие. Цветет ранее других на 2 недели, в мае.

Популярные сорта анзуров

Предлагается много сортов, в основном голландского происхождения. Названия их часто подчеркивают мощь и силу растения. Нередко можно видеть рекламную картинку, где ребенок стоит среди стеблей, словно в роще. Или продавец, как рыбак, широко разводит руки над луковицами с кулак величиной, приговаривая: «Вот такая голова». В этом есть не только преувеличение, но и доля истины.

Лук голландский

Некоторые сорта представляют собой отборные природные формы видовых луков, другие имеют гибридное происхождение. Неугомонный Фритш — видимо, большой поклонник анзуров — провел генетический анализ некоторых из них на предмет установления родителей, и теперь они могут гордиться научно проверенной родословной. 'Album' — сорт л.стебельчатого, в сущности, форма, которая встречается в природе. Цветки зеленовато-белые, быстро вянущие. Рост до 150 см. Может преподноситься как сорт лука Розенбаха (A. rosenbachianum 'Album'). Упоминается сорт л. афлатунского с таким же названием, но у него бледно-сиреневые цветки. 'Gladiator' — гибрид л. голландского и некоего заезжего молодца, которого установить не удалось. Стебель гладкий, до 120 см высотой, сизоватые листья до 9 см шириной, очень плотное пурпурное соцветие до 15 см в диаметре. Стерилен.

Лук 'Globemaster' — гибрид луков Маклина и Кристофа

'Globemaster' — гибрид луков Маклина и Кристофа (A. christophii), последний хорош и сам по себе. От л. Кристофа получил крупное соцветие (до 20 см в диаметре), сниженный рост (до 1 м) и звездчатые цветки до 3 см в диаметре. От л. высокого — фиолетовые цветки, которые сидят так плотно, что перекрывают друг друга. Листья ярко-зеленые, блестящие. Цветет поздно, в июне — июле. Очень хороший голландский сорт. Стерилен.

Лук Кристофа (A. christophii) — один из «родителей» гибрида 'Globemaster'

'Globus' — также гибрид, но уже луков стебельчатого и каратавского (A. karataviense). Сизый, с гладким стеблем до 50 см, плотное розовато-кремовое соцветие становится круглым только к концу цветения. Стерилен. 'Glory of Pamir' — мощная форма л. стебельчатого. 'Goliath' — признанный потомок л. высочайшего и доказывает это своим ростом, который достигает 2 м! Еще есть плотные сиреневые соцветия до 13 см в диаметре и листья до 14 см шириной. 'Lucy Ball' — получен от скрещивания л. голландского и неизвестного красавца. Рост до 1 м, стебель слегка ребристый, листья ярко-зеленые, до 12 см шириной, цветки темные красновато-пурпурные. Стерилен.

'Lucy Ball'

'Mars' — чистокровный отпрыск л. стебельчатого. Мощный, до 150 см, листья до 15 см шириной, несколько торчащие, хорошо сохраняются (как пишут). Цветки крупные, темные. 'Michael H. Hoog' — сорт л. розовейшего, отобранный за высоту и яркость. Изящен, до 120 см высотой, стебель густо ребристый, лист желобчатый, до 3 см шириной. Соцветие довольно плотное, с розовато-сиреневыми тонкими звездчатыми цветками. 'Mont Blanc' — сорт л. стебельчатого. Цветки кремово-белые с белыми тычинками. Соцветия аккуратные, до 15 см в диаметре. Высота до 150 см. 'Mount Everest' — сорт л. стебельчатого, отборный клон сорта 'Album'. В отличие от 'Mont Blanc', цветки с желтыми тычинками, соцветия помельче и не такие правильные — скорее, полушаровидные. Высота до 120 см. Устойчив к грибным болезням.

'Mount Everest'

'Purple Sensation' — один из сортов голландского анзура. Представители этого сорта проявляют изменчивость, поскольку воспроизводятся семенами. В норме до 70 см высотой, со слегка ребристыми стеблями, торчащими листьями до 4 см шириной и чашевидными темно-пурпуровыми цветками. 'Purple Surprise' — клон предыдущего. Отличается оттенком цветков. 'Rien Poortvliet' — спорт (мутация) сорта 'Gladiator' с аметистовыми цветками. Всего 70–90 см высотой. 'White Giant' — действительно, гигантская форма л. стебельчатого, до 2 м высотой. Листья торчащие, до 60 см длиной и сохраняются до конца цветения. Цветки, само собой, белые. Цветет поздно, в июне — июле.

Особенности выращивания и размножения анзуров

Анзуры не отличаются разнообразием вкусов. Практически их все можно выращивать на одной грядке. Основное требование этих могучих растений — плодородная глубоко проработанная почва. Лучше глинистая, чем песчаная. При поливе они прилично выглядят и на солнцепеке, но дольше сохраняют красу в легкой тени лиственных деревьев.

Листва у анзуров рано начинает увядать, поэтому так важны удачные соседи по цветнику

Недостаток многих анзуров в том, что листья начинают отсыхать еще до окончания цветения, и их приходится прятать среди соседей по цветнику. Но дальше — больше. И к концу июля растение засыхает полностью, оставляя на память прочный стебель с зонтиком плодов-коробочек. Его можно поставить в вазу. В наступивший период покоя луковицу по желанию оставляют в земле или извлекают и хранят в сухом виде до сентября. Но в сентябре — начале октября ее придется посадить снова, чтобы она успела укорениться. Анзуры сеют под зиму, развиваются они долго и обычно зацветают на 5–6 год. Кроме того, луковица в хороших условиях ежегодно или через год удваивается, а то и утраивается. Когда в гнезде становится тесно, анзур рассаживают. Но не затягивайте с рассадкой допоздна. Ближе к осени, при снижении температур и повышенной влажности луковица отпускает корни, и в это время пересадка может стать для нее летальной. Наталья Шевырева Возможно, вас также заинтересуют публикации:

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