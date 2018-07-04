15 доказательств, что хаски — великолепны и поразительно фотогеничны

Чаще всего люди заводят собаку потому что с детства мечтали или им одиноко или хочется больше двигаться. А бывает и так, жил-был человек, вовсе не помышлял о собаке, а увидел и понял, что этот пёс должен жить в его доме. Так бывает с собаками породы хаски. Неутомимые, харизматичные, верные, умные и очень энергичные собаки с живой мимикой способны очаровать кого угодно и точно не дадут хозяевам заскучать.

1. Этот хаски явно воспитывался котами 2. «Мой пёс впервые увидел кенгуру» 3. «Я замахнулась, сделав вид, что бросила мячик. На фото реакция моего хаски на обман» 4. «Пока хозяева были в кино, пёс сильно скучал, поэтому разбомбил и испачкал всю квартиру, кроме кровати. Потому что ему туда нельзя залезать» 5. Этот хаски тоже долго жил с котами 6. Братья 7. Маленький игривый щенок и взрослый мудрый хаски 8. «Нашёл палку, счастлив!» 9. «Я был в общественном туалете, когда ворвался этот парень и несколько секунд смотрел на меня» 10. «Так выглядит хаски моей девушки, когда к ним приходят гости» 11. «Мы завели ещё одну собачку, и кое-кто в явном шоке и совсем не рад» 11. «Хаски соседей пришли познакомиться» 12. Все собаки породы хаски — чрезвычайно элегантны 13. И с ними вам точно не грозит одиночество 14. Да, хаски тоже бывают со странностями 15. Но разве они не милашки?