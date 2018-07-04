Ещё
15 доказательств, что хаски — великолепны и поразительно фотогеничны
Далее:
Читайте также:
Ещё

15 доказательств, что хаски — великолепны и поразительно фотогеничны 

Ридус 36 минут назад
Фото: Ридус
Чаще всего люди заводят собаку потому что с детства мечтали или им одиноко или хочется больше двигаться. А бывает и так, жил-был человек, вовсе не помышлял о собаке, а увидел и понял, что этот пёс должен жить в его доме. Так бывает с собаками породы хаски. Неутомимые, харизматичные, верные, умные и очень энергичные собаки с живой мимикой способны очаровать кого угодно и точно не дадут хозяевам заскучать.
1. Этот хаски явно воспитывался котами 2. «Мой пёс впервые увидел кенгуру» 3. «Я замахнулась, сделав вид, что бросила мячик. На фото реакция моего хаски на обман» 4. «Пока хозяева были в кино, пёс сильно скучал, поэтому разбомбил и испачкал всю квартиру, кроме кровати. Потому что ему туда нельзя залезать» 5. Этот хаски тоже долго жил с котами 6. Братья 7. Маленький игривый щенок и взрослый мудрый хаски 8. «Нашёл палку, счастлив!» 9. «Я был в общественном туалете, когда ворвался этот парень и несколько секунд смотрел на меня» 10. «Так выглядит хаски моей девушки, когда к ним приходят гости» 11. «Мы завели ещё одну собачку, и кое-кто в явном шоке и совсем не рад» 11. «Хаски соседей пришли познакомиться» 12. Все собаки породы хаски — чрезвычайно элегантны 13. И с ними вам точно не грозит одиночество 14. Да, хаски тоже бывают со странностями 15. Но разве они не милашки?
Ридус: последние новости
Видео: соседи спасли 7-летнюю девочку, сорвавшуюся с балкона Подмосковный Дмитров опозорился вывеской Снова о сексе русских девушек с иностранными болельщиками
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Антисекс: что на самом деле нужно женщинам3
«Жена превращалась в ненасытную дрянь»52
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной14
Звезды, у которых пытались отобрать детей
Женщина в тридцать: мужской взгляд15
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
05:11
Как проверить способности к логическому мышлению
Психология
05:21
Чем жертвовали женщины ради красоты
Красота Здоровье
07:51
Каких детей боятся взрослые
Дети
00:55
41-летняя Маликова показала крепкий тыл
Звёзды
00:30
Муж рад избавиться от Бородиной
Звёзды
03:09
Как живут шизофреники
Здоровье
00:10
Светлана Бондарчук поразила телом модели в 49 лет
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение