Пенсионеры Подмосковья активно участвуют в конкурсе компьютерной грамотности

Пенсионеры Московской области вошли в число самых активных участников конкурса «Спасибо Интернету 2018», сообщает пресс-служба «Ростелекома».

Всего на конкурс подано уже около 500 работ из разных областей.

Среди участников конкурса больше женщин — 83%. Средний возраст — чуть более 62 года (самому старшему — 91 год)

Конкурс стартовал с 18 апреля. Работы будут приниматься до 9 октября 2018 года. Итоги конкурса планируется подвести в начале ноября 2018 года в Москве.

Чтобы принять участие к конкурсе нужно зайти на сайт azbukainterneta.ru, раздел «Конкурс» и выбрать пункт «Заявка на участие». Заполнить предложенную форму и приложить текст работы в формате Word и две свои фотографии. Среди номинаций конкурса — «Портал gosuslugi.ru: мой опыт», «Мои интернет-достижения», « Интернет-предприниматель, интернет — работодатель» и «Моя общественная интернет-инициатива».

Жюри обделит по три призера в каждой номинации.