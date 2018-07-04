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Пенсионеры Подмосковья активно участвуют в конкурсе компьютерной грамотности
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Пенсионеры Подмосковья активно участвуют в конкурсе компьютерной грамотности 

Вести Подмосковья 34 минуты назад
Фото: Вести Подмосковья
Пенсионеры Московской области вошли в число самых активных участников конкурса «Спасибо Интернету 2018», сообщает пресс-служба «Ростелекома».
Всего на конкурс подано уже около 500 работ из разных областей.
Среди участников конкурса больше женщин — 83%. Средний возраст — чуть более 62 года (самому старшему — 91 год)
Конкурс стартовал с 18 апреля. Работы будут приниматься до 9 октября 2018 года. Итоги конкурса планируется подвести в начале ноября 2018 года в Москве.
Чтобы принять участие к конкурсе нужно зайти на сайт azbukainterneta.ru, раздел «Конкурс» и выбрать пункт «Заявка на участие». Заполнить предложенную форму и приложить текст работы в формате Word и две свои фотографии. Среди номинаций конкурса — «Портал gosuslugi.ru: мой опыт», «Мои интернет-достижения», « Интернет-предприниматель, интернет — работодатель» и «Моя общественная интернет-инициатива».
Жюри обделит по три призера в каждой номинации.
Конкурс компьютерной грамотности среди пенсионеров «Спасибо Интернету» проходит с 2015 года. Его организаторы — Пенсионный фонд России и ПАО «Ростелеком».
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