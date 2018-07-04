Сахалинская медсестра с подельницей попалась на продаже наркотиков

В Южно‐Сахалинске 23‐летняя медсестра и ее подельница‐бариста продавали синтетические наркотики в интернете. С покупателями они держали связь через популярный мессенджер. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах

«Осуществляли хранение наркотических средств в тайнике с целью последующего сбыта третьим лицам путем организации тайников-закладок. В ходе проведения обследования обнаружена и изъята пачка из-под сигарет с двадцатью свертками, внутри которых находилось вещество белого цвета», — пояснил источник.

Экспертиза показала, что белое вещество является синтетическим наркотиком. Всего в сигаретной пачке обнаружили 10,09 грамма вещества. Известно, что таким образом наркотики неоднократно приобретал молодой человек, который работал в кафе с одной из девушек.

Подозреваемых в сбыте наркотиков задержали под подписку о невыезде. При обыске у них изъяли мобильные телефоны и запасы запрещенных веществ.