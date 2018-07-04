Ещё
Сахалинская медсестра с подельницей попалась на продаже наркотиков
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сахалинская медсестра с подельницей попалась на продаже наркотиков 

360tv.ru 32 минуты назад
Фото: 360tv.ru
В Южно‐Сахалинске 23‐летняя медсестра и ее подельница‐бариста продавали синтетические наркотики в интернете. С покупателями они держали связь через популярный мессенджер. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
«Осуществляли хранение наркотических средств в тайнике с целью последующего сбыта третьим лицам путем организации тайников-закладок. В ходе проведения обследования обнаружена и изъята пачка из-под сигарет с двадцатью свертками, внутри которых находилось вещество белого цвета», — пояснил источник.
Экспертиза показала, что белое вещество является синтетическим наркотиком. Всего в сигаретной пачке обнаружили 10,09 грамма вещества. Известно, что таким образом наркотики неоднократно приобретал молодой человек, который работал в кафе с одной из девушек.
Подозреваемых в сбыте наркотиков задержали под подписку о невыезде. При обыске у них изъяли мобильные телефоны и запасы запрещенных веществ.
360tv.ru: последние новости
Школьница пряталась на даче, пока ее искали всем Севастополем Несовершеннолетний киргиз работал кондуктором в Екатеринбурге Мужчина стал одержим порно со своей женой. На ролике не она, но тему обсуждают всем селом
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Антисекс: что на самом деле нужно женщинам3
«Жена превращалась в ненасытную дрянь»52
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной14
Звезды, у которых пытались отобрать детей
Женщина в тридцать: мужской взгляд15
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
05:11
Как проверить способности к логическому мышлению
Психология
05:21
Чем жертвовали женщины ради красоты
Красота Здоровье
07:51
Каких детей боятся взрослые
Дети
00:55
41-летняя Маликова показала крепкий тыл
Звёзды
00:30
Муж рад избавиться от Бородиной
Звёзды
03:09
Как живут шизофреники
Здоровье
00:10
Светлана Бондарчук поразила телом модели в 49 лет
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение