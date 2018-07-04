Калининградская «Балтика» начинает свой второй предсезонный сбор 

Пройдёт он в нашем городе. До старта первенства футбольной национальной лиги подопечные Валерия Непомнящего проведут товарищеский матч против действующего чемпиона Латвии рижской футбольной школы. Время и место поединка пока неизвестно.
А в нашей команде очередной новичок. На правах аренды к балтийцам присоединился Алан Касаев. В прошлом сезоне вместе с московским «Локомотивом», он завоевал золотые медали первенства России. Алан уже успел открыть счет своим голам за «Балтику», когда реализовал пенальти в контрольном матче с ярославским «Шинником».