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Калининградская «Балтика» начинает свой второй предсезонный сбор
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Калининградская «Балтика» начинает свой второй предсезонный сбор 

Вести Калининград 31 минуту назад
Фото: Вести Калининград
Пройдёт он в нашем городе. До старта первенства футбольной национальной лиги подопечные Валерия Непомнящего проведут товарищеский матч против действующего чемпиона Латвии рижской футбольной школы. Время и место поединка пока неизвестно.
А в нашей команде очередной новичок. На правах аренды к балтийцам присоединился Алан Касаев. В прошлом сезоне вместе с московским «Локомотивом», он завоевал золотые медали первенства России. Алан уже успел открыть счет своим голам за «Балтику», когда реализовал пенальти в контрольном матче с ярославским «Шинником».
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