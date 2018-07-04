9 способов сохранить дом чистым, если у вас есть собака. Или кошка

1. Запах на мебели

Фото: архив ДО Если зверюга имеет привилегию спать на вашем диване (или полагает, что имеет), диванчик может начать источать аромат площадки для выгула. Густо посыпьте пищевой содой его самоназначенную берлогу и через 15 минут тщательно пропылесосьте.2. Как вывести пятна мочи Не донесли до улицы? Бывает. Натрите теркой крупную щепотку хозяйственного или пятно-выводящего мыла и растворите ее в стакане теплой воды. Этим раствором смочите пятно. Затем удалите мыло уксусным раствором (столовая ложка белового винного уксуса на стакан воды), промакивая тампоном с уксусом пятно. На кафеле засохшие пятна убираются густой пастой из соды и капельки воды.3. Быстро собрать шерсть Влажная резиновая перчатка моментально соберет разлетевшиеся по дому волоски. Но в период линьки, конечно, нужен хороший пылесос. Не поленитесь почитать отзывы на форумах, какая модель лучше всего справляется с шерстью.4. Найти «черную метку» Вот воняет же, но откуда? Если пятно мочи не видно невооруженным глазом, задерните шторы, погасите свет и используйте ультрафиолетовую лампу для поиска. Пятно будет светиться. Подсказка: УФ излучение дают детекторы банкнот, кварцевые лампы для загара и дезинфекции и даже УФ-сушилки лака для ногтей.5. Отпечатки лап Парадокс, но иногда проще дать им высохнуть и потом пропылесосить, чем отмывать по-свежему. После пылесоса протрите пятна раствором жидкости для мытья посуды с водой (или чем-нибудь вроде водного раствора «Мистера Мускула»).6. Кошачий туалет

Фото: архив ДО Меняйте наполнитель часто, как только возможно. Прорежьте окошко для кота внизу туалетной двери и повесьте в кошачий проход качающуюся дверцу. Запаха будет меньше, чем если просто держать дверь туалета постоянно приоткрытой.7. Мусор от косточек Жевательные игрушки или косточки, конечно, спасают вашу мебель от нашествия бобров. Но имеют неприятное свойство оставлять мелкие клочки и иногда пятна. Выбирайте игрушки для зубов светлых окрасок и с самого начала ограничивайте щенка в том, где он может их грызть (не на коврах). Для этого подходят как воспитательные меры, так и фактические баррикады и загородки вокруг законного бобрового места вашего зверя.8. Пятна от экскрементов Так, поумилялись и за дело. Раствор: столовая ложка средства для мытья посуды, столовая ложка уксуса, два стакана воды. Промакиваем, пока пятно не исчезнет. Если сразу не помогло, капните на пятно перекисью водорода (пара капель пипеткой) и пара капель нашатырного спирта. Осторожно, может повредить окраску ткани. Затем промойте чистой водой. А вот теперь — снова умиляемся.9. Убираем мех из стиральной машины Шерсть с вашей одежды может забивать барабан и слив машинки. Барабан стоит периодически пылесосить, когда он сухой, а фильтр регулярно разбирать и чистить (смотрите инструкцию).