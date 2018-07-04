Крылья новой жизни

В начале года врио губернатора Андрей Тарасенко говорил, что в Приморье появится своё шоу, сравнимое со знаменитыми питерскими «Алыми Парусами».

Жители региона в ответ лишь многозначительно покачивали головами: мол, где Владивосток, а где — культурная столица страны. Но чем ближе становился день главного краевого выпускного, тем меньше оставалось скептицизма. Во Владивосток приехали лучшие «звуковики» и техники света, «топовые» звёзды отечественной эстрады и ведущие, и всё это — для поздравления вчерашних школьников, их родителей и учителей.

Сам праздник «Крылья Востока» прошёл на набережной Цесаревича 30 июня. По последним подсчётам, официально гостями уникального мероприятия стали более 20 тысяч человек. Это приглашённые хозяева торжества-выпускники и их сопровождающие, политики, представители администрации, блогеры и журналисты. По поручению главы региона власти муниципалитетов обеспечили доставку абитуриентов со всех концов края, чтобы каждый вчерашний школьник из глубинки мог попасть на торжество и вернуться в комфорте домой.

Сколько не приглашенных на закрытую площадку людей в это же время приехали в центр Владивостока, неизвестно, но на видовых площадках было не протолкнуться. Народ заранее занимал лучшие места, чтобы увидеть магию воды, света и звука над Золотым Рогом. О любителях домашних «посиделок» перед телевизором организаторы тоже подумали: для них организовали прямой эфир вечера.

Хедлайнерами «Крыльев» стали популярные у молодёжи российские исполнители, как Сюзанна и Мальбэк, певица Юлианна Караулова . Звёздные гости много шутили, напутствовали ребят на взрослую жизнь и, конечно же, исполняли любимые хиты. После концерта на сцену с поздравлениями вышел Андрей Тарасенко.

— Хочу пожелать вам счастья, удачи и успехов! Вы стоите на пороге самого ответственного выбора, и пусть он будет правильным, — пожелал выпускникам глава региона, пообещав, что «Крылья Востока» станет доброй ежегодной традицией для края.

Главный подарок ребятам — лазерное представление — началось с 3D-шоу «какую профессию выбрать», которое представили на стене дока Дальзавода . Необычный «водный» фильм дополняли движущиеся фигуры, проецированные на воде. В световом шоу был также задействован мост через бухту Золотой Рог.

«Вишенкой на торте» стал красавец-парусник «Паллада», вышедший в бухту под громкие залпы фейерверков. Паруса корабля освещали яркие прожектора цвета морской волны.