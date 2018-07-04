Ещё
Отважная енотиха подралась с рысью ради своих детенышей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Отважная енотиха подралась с рысью ради своих детенышей 

Lenta.ru 26 минут назад
Фото: Lenta.ru
Храбрая енотиха подралась с рысью и прогнала ее подальше от своих детенышей. На видео, снятое американкой Эрин Ёрс (Erinn Earth) на заднем дворе, обратил внимание местный новостной портал ABC7 WWSB.
Жительница штата Флорида заметила двух животных у входа в лес. Сначала звери просто смотрели друг на друга, затем рысь набросилась на самку енота. Та смогла оказать ей сопротивление и прогнала хищника.
«В лесу у енота жилище с детенышами, так что, я думаю, она пыталась защитить их от рыси», — объяснила Ёрс. Американка добавила, что после того, как она перестала снимать, енотиха загнала рысь в болото, из которого та едва выбралась.
В конце марта сообщалось о буйволице, которая разогнала убивших ее детеныша львов, чтобы проститься с ним. Вместе с четырьмя сородичами она вылизала тело погибшего буйволенка. Львы решились продолжить трапезу только через час после ухода буйволицы.
Последние новости
Раскрыты дата и место встречи Путина и Трампа Работающие пенсионеры останутся без индексаций Путин разрешил блокировать кредитки россиян
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Антисекс: что на самом деле нужно женщинам3
«Жена превращалась в ненасытную дрянь»52
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной14
Звезды, у которых пытались отобрать детей
Женщина в тридцать: мужской взгляд15
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
05:11
Как проверить способности к логическому мышлению
Психология
05:21
Чем жертвовали женщины ради красоты
Красота Здоровье
07:51
Каких детей боятся взрослые
Дети
00:55
41-летняя Маликова показала крепкий тыл
Звёзды
00:30
Муж рад избавиться от Бородиной
Звёзды
03:09
Как живут шизофреники
Здоровье
00:10
Светлана Бондарчук поразила телом модели в 49 лет
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение