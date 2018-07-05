Полоски против когтей: яростная схватка енота и рыси попала на видео

Рысь пыталась напасть на детенышей енота, но храбрая мама дала отпор хищнице.

Енот и рысь подрались на заднем дворе частного дома во Флориде. Видео с потасовкой животных было размещено в Сети и завоевало популярность у интернет-пользователей.

Автором ролика стала жительница американского штата Флорида Эрин Ерс. На своем YouTube-канале в подписи к видео она рассказала, что у самки енота недалеко от двора находилось жилище с детенышами. Храбрая мама дала отпор хищнице и той пришлось пуститься в бега.

Автор видео также добавила, что значительная часть противостояния животных осталась за кадром. Самка енота загнала рысь в болото, из которого хищнице с трудом удалось выбраться.