36-летняя Бритни Спирс в рваных микрошортах вызвала зависть

Звезда разметила фото в ковбойских сапогах, рваных шортах и топике на своей страничке в Instagram. Снимок настолько восхитил пользователей соцсети, что за несколько часов набрал более 850 тысяч лайков.

Поп-дива своим примером показала всему миру, что когда тебе «хорошо» за тридцать, можно иметь идеальное тело. Подписчики откровенно позавидовали скандальной блондинке, оставив под фото Спирс бесчисленное количество комментариев.

Некоторые подумали, что Бритни выложила старое фото из своей молодости. А нашлись и те, кто обвинил Спирс в использовании фотошопа. «Диеты, физические упражнения и хирургии, поэтому она и выглядит так», «Я чувствую, что ей срочно нужен новый стилист. Он остался в 90-х годах», — съязвили фолловеры. Но большинство пришли в восторг от точеной фигурки певицы. «Бритни, мне и так жарко», «Вы великолепны», «Как прекрасно! Вы божественны!», — расхвалили звезду фолловеры.

Часть пользователей отметили, что Бритни так выглядит, потому что ее бойфренд — фитнес-тренер Сэм Асгари. К тому же, возлюбленный знаменитости младше нее на 12 лет, что тоже является для Спирс определенным стимулом к поддержанию себя в хорошей форме.

Напомним, о романе Бритни Спирс с Сэмом Асгари стало известно в ноябре 2017 года. Пара официально подтвердила свои отношения в Рождественскую ночь.