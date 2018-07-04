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Двадцать пар поженятся на ВДНХ в канун Дня семьи, любви и верности
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Двадцать пар поженятся на ВДНХ в канун Дня семьи, любви и верности 

Агентство «Москва» 23 минуты назад
Во дворце бракосочетания на ВДНХ накануне Дня семьи, любви и верности поженятся 20 влюбленных пар. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ВДНХ.
«Россия девятый раз отметит праздник семьи, любви и верности в день памяти святых благоверных Петра и Февронии Муромских, живших в XIII веке и ставших символом супружеской верности. Этот праздник призван привлечь внимание к семье как хранительнице духовно-нравственных ценностей. Во дворце бракосочетания на ВДНХ управление ЗАГС Москвы совместно с АО «ВДНХ» проводит мероприятия, приуроченные к празднованию Дня семьи, любви и верности. 7 июля во дворце ступят на путь семейной жизни 20 пар влюбленных», — рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что церемонии в этот день будут особенные, а зал обязательно украсят ромашками. «В этот день, накануне Дня семьи, любви и верности, церемонии бракосочетания будут особенно красивыми, торжественными и памятными. Зал украсят композициями из живых цветов, основой которых будет цветок-символ этого праздника — ромашка», — пояснили на ВДНХ.
Как отметили в пресс-службе, недавно во дворце бракосочетания прошло мероприятие по чествованию золотых юбиляров, которые прожили вместе 50 лет, — Игоря Ивановича и Веры Алексеевны Старостиных. «Примечательно, что познакомились наши юбиляры в далеком 1958 г. 8 ноября, гуляя по парку ВДНХ, который в том ноябре утопал в сугробах снега. Поэтому неслучайно именно на ВДНХ, во дворце бракосочетания, еще раз в их честь прозвучал свадебный марш Мендельсона и юбиляры обменялись обновленными обручальными кольцами. ВДНХ в честь памятного события подарила юбилярам видео-, фотосессию и вазу для цветов с символом места их знакомства», — заключил представитель выставки.
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