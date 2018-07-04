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СК Кубани начал доследственную проверку по поводу пропавшего мальчика
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СК Кубани начал доследственную проверку по поводу пропавшего мальчика 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
По факту пропажи мальчика проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю 4 июля.
В поисках ребенка уже задействованы 40 спасателей, в том числе с собаками.
ТАСС уточняет, что туристическая группа приобрела в заповеднике, по территории которого пролегал ее маршрут, специальный пропуск.
Напомним, 13-летний мальчик пропал 3 июля примерно в 19.30, когда группа через лесистую местность спускалась с горы Фишт по направлению к Сочи.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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