СК Кубани начал доследственную проверку по поводу пропавшего мальчика

По факту пропажи мальчика проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю 4 июля.

В поисках ребенка уже задействованы 40 спасателей, в том числе с собаками.

ТАСС уточняет, что туристическая группа приобрела в заповеднике, по территории которого пролегал ее маршрут, специальный пропуск.

Напомним, 13-летний мальчик пропал 3 июля примерно в 19.30, когда группа через лесистую местность спускалась с горы Фишт по направлению к Сочи.