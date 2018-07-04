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СК начал доследственную проверку после пропажи подростка в Сочи
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СК начал доследственную проверку после пропажи подростка в Сочи 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
СК занялся пропажей мальчика у подножья горы в Сочи. Сейчас проводится доследственная проверка. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24» со ссылкой на пресс‐службу ведомства.
«По факту пропажи мальчика проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Около 40 спасателей ищут 13-летнего подростка.
Мальчик потерялся 3 июля вечером при спуске с горы Фишт. В поисках участвуют сотрудники ЮРПСО МЧС И Кубань-СПАС. Ранее число спасателей увеличили на 15 человек.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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