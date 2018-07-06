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СК начал проверку после инцидента с лифтом в доме на севере Москвы
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СК начал проверку после инцидента с лифтом в доме на севере Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва24
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник главы ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.
«5 июля 2018 г. в одном из жилых домов на ул. Дыбенко кабина лифта с пассажиром внутри, двигаясь вверх, резко остановилась на 40-м этаже, в результате чего мужчина получил телесные повреждения. Пострадавшему на месте оказана вся необходимая медицинская помощь. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, проводится доследственная проверка», — сказала собеседница агентства.
Ю. Иванова добавила, что сотрудники СК выясняют все обстоятельства случившегося и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее источник Агентства «Москва» в экстренных службах сообщал, что лифт упал с 40 этажа в жилом комплексе «Корона севера» на ул. Дыбенко, д. 38, корп. 1. В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице уточнили, что лифт опустился с 40 на 20 этаж, пассажир не пострадал. В пресс-службе префектура Северного административного округа сообщили Агентству, что при движении лифта произошла неисправность, в результате чего сработала система безопасности, остановившая кабину.
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Женский форум  Ещё 15 источников 
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