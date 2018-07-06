СК начал проверку после инцидента с лифтом в доме на севере Москвы

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник главы ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

«5 июля 2018 г. в одном из жилых домов на ул. Дыбенко кабина лифта с пассажиром внутри, двигаясь вверх, резко остановилась на 40-м этаже, в результате чего мужчина получил телесные повреждения. Пострадавшему на месте оказана вся необходимая медицинская помощь. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, проводится доследственная проверка», — сказала собеседница агентства.

Ю. Иванова добавила, что сотрудники СК выясняют все обстоятельства случившегося и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.