СК проверяет обстоятельства гибели 20-летней звезды «Дома-2»

Иванова не уточнила личность погибшей, однако в правоохранительных органах подтверждают, что речь идет о бывшей участнице телепроекта «Дом-2» Полине Лобановой.

В СК подтвердили, что тело было найдено 4 июля 2018 года в квартире одного из жилых домов, расположенного по улице Авангардной в Москве. Внешних признаков насильственной смерти не было обнаружено.

Ранее в правоохранительных органах предположили, что причиной гибели могла стать сердечная недостаточность.