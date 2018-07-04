Минфин предлагает ужесточить контроль над оборотом пива

Министерство финансов России предлагает начать маркировать пиво и пивные напитки со следующего года, данные поправки коснутся также сидра, медовухи и пуаре.

Согласно документу производители с 1 января будущего года должны будут маркировать продукцию, а без этого она будет относиться к нелегальной и ее могут изъять. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В России на данный момент обязательная маркировка касается только крепкого алкоголя и вина.

В министерстве финансов отметили, что в законопроекте отмечена приблизительная дата введения маркировки, на самом деле ее введут не раньше середины 2019 года.

Ранее комитет Госдумы по охране здоровья предложил ограничить рекламу газировки, энергетиков, сосисок и колбас.

Чтобы снизить доступность и потребление сахаросодержащих напитков, в Госдуме также хотят повысить налоги для производителей газировки и ввести акцизы на них. Кроме того, правительству предлагают рассмотреть вопрос об увеличении минимального объема социальной рекламы о здоровом образе жизни. А для производителей негазированной природной питьевой воды в РФ могут ввести налоговые льготы.