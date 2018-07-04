Девять лет со дня трагедии: в Салехарде почтили память утонувших журналистов

Вот уже девять лет 4 июля является скорбным днем для всего журналистского сообщества Салехарда, но особенно — для телерадиокомпании «Ямал-Регион». В этот день в 2009 году погибли трое членов национальной редакции ОГТРК.

Сегодня представители СМИ региона почтили минутой молчания своих коллег и возложили цветы к монументу «Исполнившему журналистский долг».

Эта страшная трагедия произошла на реке Обь в районе поселка Горнокнязевск. Трое погибших журналистов, а также шестеро спасшихся, возвращались в Салехард из ежегодной телерадиоэкспедиции «Ямальская параллель» на катере «Ярославец». Из-за внезапных порывов шквалистого ветра судно перевернулось. Нелли Лонгортова, Наталья Останина и Виктор Куртямов погибли.

— Это была внезапная смерть, с таким трудно смириться, — вспоминает заместитель главного редактора «Ямал-Региона» Татьяна Узунова. — Много лет прошло, но в нашей памяти ребята остались живы. Наташа проработала у нас корреспондентом чуть больше года. Это был человек с распахнутыми глазами, по-хорошему наивный и любопытный. Оператор Витя — молчаливый, но он умел снимать природу так, как никто другой: не просто красиво, а вложив в это чувство. Его кадры сразу узнаваемы. И серьезная Нелли, немножко замкнутая в себе, но уважаемая всем коллективом.

— Мы вспоминаем Наталью, Виктора и Нелли не только в этот день. Они, их материалы, их опыт для нас до сих пор остаются примером. Ведь национальные журналисты — это уникальная категория людей, которые сочетают в себе знание культуры, традиций и особенностей наших народов, отличное владение двумя языками и современными устройствами для работы, — говорит специалист отдела по связям с общественностью ОГТРК Татьяна Гостюхина.

В то памятное лето 2009 года в новостях каждый день писали, как работают спасатели. Когда Татьяна Узунова набирала очередной текст, то сделала «правильную» опечатку: вместо слова «спасатель» написала «спаситель». Именно этим словом вспоминают в редакции телерадиокомпании горнокнязевского рыбака Юрия Сибарева. Увидев перевернувшееся судно, мужчина, рыбачивший с женой, отправился на помощь и принял на лодку шестерых: троих членов экипажа и столько же сотрудников редакции.

— Мне в этот вечер кошмар приснился, будто предвещая что-то нехорошее. Кажется, тогда меня туда специально судьба потянула, — вспоминает Юрий Сибарев. — Отплыл от берега, гляжу — впереди маячит катер, а вокруг люди в оранжевых жилетах. Я как увидел, обратно на берег один вернуться не мог. А погода была страшная, бударку нашу чуть пополам не ломало. Только шестерых удалось собрать. И сейчас время от времени в голову приходит картинка как трое: две девчушки и парень на катере плывут. Страшная история.

В 2011 году Юрия Сибарева наградили за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях медалью «За спасение утопающих».

— Мы все, конечно, безмерно благодарны Юрию, — подчеркивает Татьяна Гостюхина.

Девять лет прошло, но журналисты ОГТРК не теряют связи с семьями погибших коллег. Они знают, как идут дела у Ильи Лонгортова. У Виктора Куртямова трое талантливых ребят: Яна играет на нарасьюхе, Слава мужает в кадетском классе. А Кристина, как и дочь Натальи Останиной Александра, учится в вузе. Студенткам компания на каждый Новый год оказывает материальную поддержку.