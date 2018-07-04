Эксперты рассказали, как правильно выбирать арбуз

В частности, он должен выглядеть свежим, целым, чистым, с правильной «арбузной» окраской и блеском корки.

Дефекты допускаются, но качественным арбуз остаётся, когда общая площадь внешних повреждений не превышает одной восьмой части поверхности. Длина стебля не превышает 5 см, передаёт Nation News.

Мякоть должна быть зрелой, сочной, без пустот, с окраской и спелыми семенами.

Перед употреблением арбуз рекомендуется вымыть, поскольку на корке могут быть пестициды.

Ранее Роскачество сравнило российское и чешское пиво.