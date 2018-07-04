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Эксперты рассказали, как правильно выбирать арбуз
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Эксперты рассказали, как правильно выбирать арбуз 

RT на русском 1 час назад
В частности, он должен выглядеть свежим, целым, чистым, с правильной «арбузной» окраской и блеском корки.
Дефекты допускаются, но качественным арбуз остаётся, когда общая площадь внешних повреждений не превышает одной восьмой части поверхности. Длина стебля не превышает 5 см, передаёт Nation News.
Мякоть должна быть зрелой, сочной, без пустот, с окраской и спелыми семенами.
Перед употреблением арбуз рекомендуется вымыть, поскольку на корке могут быть пестициды.
Ранее Роскачество сравнило российское и чешское пиво.
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Женский форум
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