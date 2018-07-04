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Роскачество рассказало, каким должен быть идеальный арбуз
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Роскачество рассказало, каким должен быть идеальный арбуз 

BFM.RU 1 час назад
Роскачество начинает проверку ранних и поздних арбузов, которые появятся на прилавках в конце августа.
В рамках исследования специалисты сравнят бахчевые, которые продаются в разных точках: в супермаркетах, на рыночных развалах и даже в кузове машины «у дороги». Так, эксперты проверят, есть ли разница между тем, где именно покупать арбузы, и влияет ли место продажи на их качество и безопасность, отмечается в сообщении ведомства.
Арбузы будут проверены по 174 параметрам, в лабораторных условиях эксперты проверят микробиологические показатели, а также проведут исследования на зараженность вредителями и вирусными болезнями.
Эксперты рассказали, что качественный плод внешне должен выглядеть свежим, целым, чистым, с окраской и блеском корки, а также не должен содержать лишней влажности. На корке хорошего арбуза не допускается большое количество дефектов: побитостей, рубцов и трещин. Качество продукта сохраняется тогда, когда общая площадь внешних повреждений не превышает одной восьмой части поверхности плода.
Внутренность хорошего арбуза должна быть зрелой (но не перезрелой), сочной, без пустот, с окраской и спелыми семенами. Длина хвостика арбуза не должна превышать 5 см.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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