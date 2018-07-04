Роскачество рассказало, каким должен быть идеальный арбуз

Роскачество начинает проверку ранних и поздних арбузов, которые появятся на прилавках в конце августа.

В рамках исследования специалисты сравнят бахчевые, которые продаются в разных точках: в супермаркетах, на рыночных развалах и даже в кузове машины «у дороги». Так, эксперты проверят, есть ли разница между тем, где именно покупать арбузы, и влияет ли место продажи на их качество и безопасность, отмечается в сообщении ведомства.

Арбузы будут проверены по 174 параметрам, в лабораторных условиях эксперты проверят микробиологические показатели, а также проведут исследования на зараженность вредителями и вирусными болезнями.

Эксперты рассказали, что качественный плод внешне должен выглядеть свежим, целым, чистым, с окраской и блеском корки, а также не должен содержать лишней влажности. На корке хорошего арбуза не допускается большое количество дефектов: побитостей, рубцов и трещин. Качество продукта сохраняется тогда, когда общая площадь внешних повреждений не превышает одной восьмой части поверхности плода.

Внутренность хорошего арбуза должна быть зрелой (но не перезрелой), сочной, без пустот, с окраской и спелыми семенами. Длина хвостика арбуза не должна превышать 5 см.