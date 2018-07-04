Алиса Вокс рассказала о возможном суррогатном материнстве

Экс-солистка группировки «Ленинград» Алиса Вокс , ушедшая два года назад в сольное плавание, заявила, что, возможно, когда-то воспользуется услугами суррогатной матери.

«Суррогатное материнство позволяет очень многое, даже не в плане отрыва артиста от производства — мол, я пока повыступаю, а мне тут родят ребенка. У некоторых женщин есть объективные причины, почему они не могут родить», — пояснила певица свою точку зрению в интервью телеканалу «МИР»

По словам исполнительницы, среди ее друзей есть люди, которые прибегли к этому способу рождения детей. «Счастье, которое я вижу в глазах подруги, которая хотела ребенка, но физически не могла его завести, компенсирует все возможные морально-этические вопросы, которые, может быть, кого-то тревожат. Меня — нет», — отметила она. «Каждый принимает решение сам», — отметила она.

При этом девушка допустила, что со временем ее толерантность в этом вопросе может уступить место категоричному неприятию. «Может быть, через год или два я передумаю, и у меня появится веская причина, чтобы сказать — нет, женщина должна рожать только сама, иначе не считается», — отметила певица.

Напомним, Алиса Вокс пришла в группу «Ленинград» в 2012 году, заменив на время, выбывшую по причине декрета солистку Юлию Коган . После возвращения Юлии девушки недолго выступали вместе. Впервые как полноправная солистка группировки Алиса вышла на сцену 5 сентября 2013 года. В «Ленинграде» Вокс исполнила множество хитов, в том числе «Патриотка», «37-й», «Сумка», «Короче», «Платье», «Плачу и плачу», «Экспонат».

24 марта 2016 года Вокс сообщила, что уходит из группы, чтобы заняться сольной карьерой. Уже через четыре месяца Алиса выпустила свой первый сольный альбом «Сама».

Интервью Алисы Вокс смотрите в программе «Ой, мамочки» 7 июля в 8:30 на телеканале «МИР».

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