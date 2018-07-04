Все в сборе: Инна Маликова поделилась трогательным снимком своей семьи

Семья Маликовых очень творческая. Юрий Маликов не только музыкант и композитор, но и руководитель группы «Самоцветы». Уже много лет он женат на Людмиле Михайловне, которая не только обладает хорошими вокальными данными, но и виртуозно танцует. Сын артиста Дмитрий пошел по его стопам и стал известным певцом, впрочем, как и дочь. Инна Маликова накануне дня рождения отца решила показать трогательный семейный снимок.

В кадре Юрий Федорович сидит за столом с женой, а позади него стоят его сын с супругой и сестрой. Также на фото запечатлены его внучка Стефания и внук Дима. Для полной картины на снимке не хватало лишь одного члена семьи — полугодовалого наследника Дмитрия Маликова Марка, который появился на свет в начале года с помощью суррогатной матери. Родители долго скрывали даже от своей дочери тот факт, что они снова готовятся стать родителями.

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Поклонники отметили, что у Инны очень красивая и дружная семья. «Вы нереально так все похожи», «Какие все красивые! Как картина», «Инна у вас очень красивая и талантливая семья!», «Первый раз увидела вашу маму… какие у вас наикрасивейшие родители!», — прокомментировали фото подписчики. Напомним, 6 июля Юрий Маликов будет отмечать юбилей — 75 лет.