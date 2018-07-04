Леонид Агутин оценил клип своей повзрослевшей дочери

В Сети обсуждают творчество юной Елизаветы.

Популярный исполнитель, автор песен Леонид Агутин поделился в личном блоге фрагментом нового видеоклипа своей младшей дочери Елизаветы. Девушка выпустила сингл под названием High Expectations и презентовала ролик на него.

Звездный отец оценил творчество своего ребенка, признавшись, что оно ему по душе:

Не советую. Не предлагаю. Не пытаюсь поменять. Просто наблюдаю. И мне нравится! Доченька моя…

— написал артист в своем Instagram.

Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid)

3 Июл 2018 в 10:49 PDT Фото: Instagram

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