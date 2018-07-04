Борис Годунов: отравитель, инноватор или проанглийский государь

Бориса Годунова можно отнести к главным неудачникам русской истории. Став первым выбранным царём, он парадоксальным образом стал, к тому же, и самым нелюбимым монархом у своего народа. Кем же был одиозный русский царь: отравителем, инноватором или проанглийским государем.

Народный избранник

При правлении Бориса Годунова была прервана династия Рюриковичей, правившая на Руси на протяжении семи столетий. 15 мая 1591 царевич Дмитрий, младший сын Ивана Грозного , при невыясненных обстоятельствах погиб в городе Угличе — «упал на нож». Народная молва обвинила в убийстве мальчика Бориса Годунова, который в то время был фактическим правителем Московии (формально царём был Фёдор Иванович), ведь молодой царевич ставил его власть под угрозу. Через некоторое время скончался последний Рюрикович — юродивый царь Фёдор Иванович. Трон собирались передать его вдове Ирине, но та отказалась от престола в пользу своего брата Бориса Годунова.

Новый государь понимал своё «сомнительное» положение на троне и стремился всячески получить поддержку простого люда, позиционируя себя как «государя из толпы», ведь сам он был «не голубых» кровей.

Коварный отравитель

Список жертв, приписываемых «великому отравителю», впечатляет: два государя Иван Грозный и Фёдор Иванович, герцог Ганс Датский (несостоявшийся муж дочери Бориса Ксении), дочь герцога Магнуса Датского (которую поляки могли возвести на русский трон) и даже царица Ирина, сестра Бориса Годунова, которая сама же и преподнесла ему корону.

Если Борис Годунов действительно был причастен к этим кровавым преступлениям, то делал это очень хитро и коварно — у историков нет ни одного доказательства.

Проанглийский государь

Именно Борис Годунов, а не Пётр I стал первым государем, ориентированным на европейские порядки. Он поддерживал дружеские связи с Англией и состоял в лестной переписке с английской королевой. При Годунове англичане получили небывалые привилегии, в том числе и право беспошлинной торговли.

Дабы показать свою европейскую культуру, Борис Годунов стал брить коротко бороду. Правда, от других он подобного не требовал.

Англичане тоже старались не терять благосклонность русского государя. Например, когда один из послов Флетчер, по возвращению из России написал сочинение, где не в самых светлых тонах описал Московию, его работа подверглась запрету, дабы не гневить русского царя. Сегодня, памятником русско-английским отношениям времён Годунова является город Архангельск.

Инноватор

Борис был неравнодушен к различного рода инновациям. Так, при нём в Кремле был сооружён водопровод, по которому вода поднималась мощными насосами из Москвы-реки по подземелью на Конюшенный двор. Он же стал инициатором строительства многих крепостных сооружений для защиты от Польши и Литвы, среди которых «ожерелье Земли русской» — Смоленская крепостная стена.5 Лучший отец

Мало кто обращает внимание на этот факт, но Борис Годунов стал, по сути, первым царём, который заботился о своей семье и детях. До него наследники были предоставлены «папкам и нянькам», между братьями и сестрами ещё в детстве не складывались отношения.

Борис Годунов не бросал своих детей на произвол судьбы — он видел в них будущее своей династии. Фёдору, своему сыну он обеспечил прекрасное образование, молодого царевича с детства обучали и готовили на трон лучшие умы Московии и Европы. Выдающийся историк и литератор Николай Карамзин называл его потом «первым плодом Европейского воспитания в России». Хотя Фёдору и не удалось остаться в истории великим государем, зато он прославился как картограф — именно ему принадлежит первая карта русских территорий.

Патриаршество на Руси

Благодаря стараниям Бориса Годунова на Руси появился свой патриарх: в 1589 им стал Московский Митрополит Иов.

В Уложенной грамоте 1589 года официально декларировалась концепция Москвы как Третьего Рима (вторым Римом считался Константинополь). Это было величайшим событием в истории России: учреждение патриаршества позволило добиться независимости русской православной церкви от Константинопольского патриарха, способствовало росту международного авторитета страны и наделяло Московское царство статусом «правопреемницы Византии».

Великий голод

В 1601 году в Россию пришёл Великий Голод, который продлился до 1603 года. Это стало настоящим роком Годунова и всей его династии. Несмотря на все попытки царя помочь своему народу — запреты повышения цены на хлеб, строительство амбаров для голодающих — люди вспомнили об антихристе. По Москве поползли слухи о преступлениях Бориса: дескать, и Иван Грозного он отравил, и царевича Дмитрия убил, и к смерти Фёдора Иоанновича тоже руку приложил. Развиться слухам о пришествии антихриста в нечто массовое и боевое помешали внезапная кончина Бориса Годунова и пришествие на Русь «чудом спасенного» царевича Дмитрия.

13 апреля 1605 года Борис Годунов казался весёлым и здоровым, много и с аппетитом ел. Потом поднялся на вышку, с которой нередко обозревал Москву. Спустившись, сказав, что чувствует дурноту. Позвали лекаря, но царю стало хуже: из ушей и носа пошла кровь. Царь лишился чувств и вскоре умер в возрасте 53 лет.