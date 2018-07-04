Блюмены впервые приедут в Россию

Впервые в Россию в рамках всемирного гастрольного тура приедет легендарное шоу Blue Man Group. Премьера состоится 20 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге, далее блюмены отправятся в Москву и Екатеринбург. Вскоре будут объявлены и другие города российского тура.

Что это такое? Blue Man Group — международная компания, работающая в сфере живых развлечений. Более всего известна благодаря новаторским шоу, которые виртуозно соединяют искусство, музыку, юмор и современные технологии. Компания была создана в Нью-Йорке тремя друзьями — Крисом Винком, Филом Стэнтоном и Мэттом Голдманом . Первое шоу Blue Man Group дебютировало в 1991 году. Сегодня стационарные шоу Blue Man Group можно увидеть в Нью-Йорке, Лас-Вегасе, Бостоне, Чикаго, Орландо и Берлине, а гастрольное шоу Blue Man Group World Tour путешествует по всему миру. Blue Man Group выступает около 3600 раз в год, их шоу с 1991 года посмотрели более 35 миллионов человек. Группа была номинирована на премию Grammy.

Почему об этом надо знать? Просто потому что Blue Man Group — легендарное шоу, и оно впервые приезжает в Россию. Премьера состоится 20 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге. Чем же так примечательно это шоу? Вопрос, скорее, в том, о чем оно, что пытается донести, и как зрители будут чувствовать себя во время происходящего. Из калейдоскопа искусства, музыки, юмора и современных технологий рождается незабываемый гимн единения людей. Шоу воздействует на все чувства сразу, вовлекает зрителя и его внутреннего ребенка в то, что творится в зрительном зале. В центре событий — 3 блюмена, любопытных синих лысых персонажа, которые взаимодействуют с публикой исключительно мимикой и языком тела, посредством музыки, движения и цвета.

А кто такие «блюмены»? И откуда они берутся? Блюмены — главные персонажи шоу с синими лысыми головами. Иные, но не пришельцы; умело вызывающие смех, но не клоуны; безмолвные, но не мимы; ударники, но не музыканты. Blue Man Group регулярно проводит кастинги потенциальных блюменов, где ищет выдающихся физических актеров с прекрасным чувством ритма и музыкальными задатками. Во время шоу блюменов поддерживает группа, состоящая из 4 музыкантов. Чем будет отличаться то шоу, которое приедет в Россию? Это будет тот же самый Blue Man Group, но в своем гастрольном исполнении. Более того, в России шоу впервые будет выступать уже только на спортивных аренах, а не в театральных залах. Само шоу, его элементы постоянно меняются и обновляются — появляются новые истории и музыка, создаются новые музыкальные инструменты, вводятся современные технологии. Очередной раунд обновлений пройдет в Монреале летом 2018 года.

Уже известно, где и когда пройдут концерты? И уже можно купить билеты? Российская премьера состоится в Санкт-Петербурге 20 ноября 2018 года, после чего шоу поедет в Москву, где будет выступать в МСА «Лужники» с 28 ноября 2018 года. Новый год группа встретит в Екатеринбурге (шоу будет выступать с 27 декабря 2018 года по 6 января 2019 г. в ДИВС «Уралочка»). Билеты на выступления в этих трех городах уже можно купить на сайте.