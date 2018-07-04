Порошок «Лоск», космос и гейши: 45.ru разглядывает витрины зауральского торгового дома прошлых лет

Универмаг появился в Кургане в 1945 году, но свой современный облик обрёл только в 1972 году

Зауральский торговый дом, в прошлом ЦУМ , построили в Кургане в 1945 году. Это был первый универсальный магазин системы «Главунивермаги» Наркомторга СССР в Кургане, — первое помещение представляло собой одноэтажное здание с печным отоплением, сообщается на сайте магазина. Спустя 10 лет универмаг организовали уже в трехэтажном здании (теперь — старое здание), а в 1972 году его соединили переходом с новым корпусом у реки Тобол.

Тамара Антоновна, Ольга и Светлана отвечают за оформление витрин магазина

Заложенные советским «Главунивермагом» традиции соблюдают до сих пор: манекенов облачают в драпированные ткани, фигурки символов года художники-оформители создают из войлока, пластика и монтажной пены. Здесь скептически относятся к моде на упрощение витрин, когда за стеклом размещают лишь распечатанные фотографии, и больше ценят ручной труд. Вместе с художником-оформителем Тамарой Биндюк мы окунулись в историю магазина и разглядываем архивные альбомы универмага.

Заметка в архивной стенгазете о Тамаре Антоновне

Витрины делали сюжетными и тщательно продумывали композицию

— Я пришла работать декоратором в 1975 году. Несколько раз для нас проводили семинары специалисты «Главунивермага» из Москвы. Учили оформлять витрины по «закону природы»: тёмное — внизу, светлое — вверху. Еще одно правило, от которого зависит 50% успеха, — аккуратность: всё должно быть проглажено, чисто и аккуратно. Если увидят, что ткань мятая, — никто не подумает, что это сделано быстро и наспех, а увидят отсутствие вкуса декоратора. Неряшливость — это некрасиво! Иголочки должны быть спрятаны, ниточки подрезаны.

Сувенирная лавка до сих пор пользуется популярностью у гастролирующих артистов, выступающих в филармонии напротив ЗТД По отутюженным тканям и аккуратности драпировок можно судить о вкусе оформителя

«Показать ножку» манекена некоторым главам районных центров казалось неприличным

— Идеи оформления мы брали из чехословацких журналов и российского «Реклама». В отпуск в Прибалтику поеду — всегда с фотоаппаратом! Где что понравится — фотографирую. Помню, в Москве на Калининском проспекте и в ГУМе очень красиво было (всё оформлено товаром, декором, манекенами). А сейчас я ездила — такого уже нет: просто висят фотографии за стеклом.

До сих пор большинство украшений делают вручную

В ход идут различные материалы — даже монтажная пена

— Мы сами мастерили цветы, подставки, коробочки. Нельзя было выставлять только водку и хлеб. Даже не знаю, почему такие правила. В районах мы сделали однажды выставку одежды и манекенчика нарядили в мини-юбку (тогда мода только пошла). Председателю это не понравилось — сказал удлинить до колена. Я чуть-чуть подлиннее сделала. Сейчас люблю и ножку у манекена показать.

Показы мод устраивали в районных центрах — на натянутой ткани демонстрировали поступление новой одежды

— В 1970-е годы московские художники и Татьяна Мошкалева оформляли ЦУМ. Сейчас два художника-оформителя Ольга Едонских и Светлана Никишина — они оформляют витрины к праздникам и меняют дизайн в зависимости от сезона.

Оформление отдела музыкальных инструментов

Японские мотивы соблюли и в облачении манекена

— В ЗТД я занимаюсь выкладкой товаров, оформлением манекенов в зале и в витринах на улице. Если ткань пришла новая и нужно её прорекламировать — оформляю манекен. Для вдохновения смотрю журналы, показы мод, программа «Модный приговор» помогает — обсуждение мне неинтересно, а в конце, когда образы подобраны, там можно подглядеть и фасоны, и сочетание цветов.

Композиция на входе в старое здание торгового дома — на втором этаже находятся товары для детей

Овечка, символ 2015 года, украшала магазин в Новый год Магазин соблюдает традиции оформления витрин и сегодня

— Сейчас совершенно всё другое! Я люблю, чтобы по тону больше подходило, а сейчас контрасты различные, такое яркое всё, но мне нравится. Я не любила сочетания зелёный-синий, а оказывается, это красиво. Смотрела — у Юдашкина перед Восьмым марта показ был, в оружейную палату ходила — разглядывала наряды царицы — это очень вдохновляет.

— Думаю, у нас в городе самые красивые витрины. Был еще магазин «Подарки», он тоже к нашему предприятию относится, но он сейчас сдается в аренду.