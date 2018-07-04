В Калининградском зоопарке пойдут на экскурсию незрячие дети и их ровесники с завязанными глазами

Второй этап проекта «Страна других. Дети», который радиостанция «Комсомольская правда — Калининград» осуществляет совместно с «Клопс», называется «Другой зоопарк». Он состоится в четверг, 5 июля.

На экскурсию в Калининградский зоопарк отправятся подопечные региональных благотворительных и других общественных организаций. Некоторые из этих детей не видят или не слышат, другие страдают ДЦП или ментальными расстройствами. Но они учатся, занимаются музыкой, рисованием, спортом и строят планы на взрослую жизнь. Их мечты сбудутся, если окружающий мир станет более открыт и добр к особенным людям. Кто первым должен начать это движение друг к другу? Конечно, дети!

Ребята пойдут на экскурсию вместе со своими незрячими ровесниками, причём зрячим детям завяжут глаза, и они будут пытаться ориентироваться на ощупь, полагаясь на свой слух, осязание и обоняние. Помогать во время экскурсии будут родители.

Кирилл и Ян Восьмилетний Кирилл Епифанцев в этом году идёт в первый класс. Общительный мальчик начинает учиться вокалу, отлично читает стихи. Кирилл любит спорт, но в Калининграде нет секций, где могли бы заниматься слепые дети. Приходится довольствоваться домашним турником и кольцами.

Компанию Кириллу на экскурсии в зоопарке составит его ровесник Ян Власов, внук соучредителей медиагруппы «Западная пресса». Ян изучает английский и немецкий, занимается робототехникой, играет в шахматы, в футбол и бадминтон.

Даниил и Иван

15-летний Даниил Хурс учится в специализированной школе, а хотел бы — в обычной. Признаётся, что пока не готов, видя отношение к себе со стороны других детей, но вот уже четвёртый год занимается в школе искусств. Ребята из кружка по вокалу и театральной студии относятся очень внимательно. Даниил — лауреат многих вокальных конкурсов, он увлекается интеллектуальными играми и пишет вопросы для «Что? Где? Когда?». У него свой канал на YouTube. Даниил мечтает стать теле— или радиоведущим.

Вместе с Даниилом пойдёт на экскурсию 13-летний сын главы Янтарного Алексея Заливатского Иван. Любит современную музыку, занимается боксом и плаванием.

Полина и Валерия

Полине Цыбиной десять лет. Она учится в Петербурге, потому что в обычных калининградских школах нет специалистов, которые помогли бы слепому ребёнку адаптироваться.

Девочка занимает призовые места на олимпиадах по русскому и математике, играет на фортепиано, делает картины из пластилина.

Девятилетняя Валерия Крупина, дочь вице-мэра Артура Крупина , будет партнёром Полины на инклюзивной экскурсии. Отличница Лера увлекается танцами, занимается в художественной школе.

Егор и Виктор

Егор Платов учится в школе по индивидуальному графику. Он любит музыку, компьютеры и мечтает объехать весь мир.

В паре с Егором на экскурсию пойдёт восьмилетний Виктор, сын министра культуры и туризма региона Андрея Ермака . У Вити жёлтый пояс по дзюдо, он увлекается футболом, играет на фортепиано. Мечтает стать врачом.

В другой экскурсионной группе соберутся подопечные региональных благотворительных организаций, страдающие различными заболеваниями. Например, семилетние сёстры Саша и Вика Маршевы хотят увидеть поближе обезьян, погладить кабанов и покормить слона.

Хохотушка Николь Леонтьева, о которой мы уже рассказывали, пойдёт в зоопарк впервые.

Вместе с девочками на экскурсии побывают ещё 13 особенных ребят. Список их пожеланий выглядит примерно так:

— потрогать тапира за нос,

— постирать с енотами,

— поговорить с жирафом,

— погладить любого хищника,

— посмотреть, как купается слон,

— покормить леопарда.

И ещё множество других. Конечно, выполнимо не всё, но в зоопарке пообещали показать как можно больше интересного. Экскурсоводами станут директор зоопарка Светлана Соколова и её коллега Светлана Королевская. После экскурсии по зоопарку дети побывают на пикнике, на который придёт и глава города Алексей Силанов со своей внучкой. Мэр поговорит с родителями, ответит на их вопросы.

Во время прямого эфира из зоопарка участники проекта и известные калининградцы поделятся впечатлениями и поговорят об инклюзии — взаимодействии обычных и особенных детей.

Онлайн-трансляцию обеспечивает партнёр проекта, мобильный оператор Tele2 . Если у вас не получится увидеть прямой эфир, то в любое время в любом месте можно будет посмотреть запись программы на сайте «КП-Калининград». Организовать пикник помогла компания «Натурово.

Прямой эфир будет транслироваться на сайте радио „КП-Калининград“, в группах „Клопс“ и „КП-Калининград“ во „ВКонтакте“ с 10:30 до 13:00.