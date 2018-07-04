«Подплыл вплотную и узнал Ксюшу»: уралец рассказал, как вытащил из реки тонущую девочку

Свердловчанин Николай Токарев рассказал, как ему удалось спасти из реки свою тонущую родственницу. Про этот случай, произошедший в селе Быньги под Невьянском, мы писали 25 июня.

В тот день мужчина возвращался с кладбища, где навещал свою покойную дочь Доменику. Николай вышел на дорогу подождать друзей, которые должны были отвезти его домой. Но машина все не приезжала, и Николай решил скоротать время у реки поблизости.

— Вдруг я услышал детские крики о помощи, — рассказал Николай. — Они доносились из-за небольшого речного острова. Я не видел, кто тонул, но, не раздумывая, кинулся в воду. Подплыл поближе и увидел двух девушек и парня, которым требовалась помощь. Тонущий юноша уцепился за девочек и тащил их за собой под воду. Я, подплыв вплотную, узнал в одной из утопающих сестру моей жены Ксюшу.

Как только Николай вытащил на берег свою родственницу, он сразу кинулся в воду за остальными, но их уже нигде не было. Позже спасенная рассказала, что ее друг Вова не умел плавать и зашел в воду по колено, но споткнулся о камень, упал и начал тонуть.

— Я прыгнула за ним, но он начал меня тащить за собой вниз, — говорит Ксения. — Я крикнула Сашу. Он и ее схватил. Вижу, Саша тоже начала тонуть, я подняла ее, чтоб она могла подышать, но Вова меня схватил за волосы, и я тоже пошла ко дну. Тогда и появился Коля. Я такого не ожидала. Он меня спас, а Вова с Сашей ушли на дно.

Найти тела погибших детей удалось только через сутки. Когда их вытащили из воды, они были сплетены друг с другом: Вова держался руками за Сашу.

— Это моя Доменика (покойная дочь. — Прим. ред.) спасла Ксюшу, — сказал Николай Токарев. — Я думаю, что это не просто совпадение. Она всегда меня выручает, от беды отводит, хоть ее и нет с нами. И в этом случае она помогла. Тут еще рядом храм Николая Чудотворца, и я сам Николай. Да и машина за мной как специально опоздала. Иначе как чудом я это назвать не могу.