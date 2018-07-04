Тайный жених отравленной Скрипаль спутался с моделью

Появились новые подробности о скрывающемся от общественности бойфренде отравленной в Солсбери вместе с отцом, экс-полковником ГРУ Юлии Скрипаль . Ими поделилась женщина по имени Диана, которая руководит ремонтом в двухкомнатной квартире Юлии на Давыдковской улице в Москве.

Выяснить, где находится молодой человек, довольно сложно. Викеевы жили в подмосковном Подольске, но еще в марте семья переехала, оставив в тайне новое место жительства.

Степан сменил все телефоны. Какое-то время он жил в разных отелях и общается после инцидента с отравлением невесты только с узким кругом лиц. Нет его и в социальных сетях.

По словам прораба Дианы, Викеев связывался с моделью по имени Дарья. Также она рассказала, что парень собирался на прием к врачу-неврологу на консультацию, но до медика так и не дошел, сообщает "Московский комсомолец"

Мать Степана Татьяна Васильевна, видя его состояние, решила отвезти его на курорт. 22 марта они вдвоем отбыли в Сочи, а в Москву вернулись 14 апреля. Затем жених Юлии Скрипаль отправился в командировку в Норильск до 30 апреля.

В последний раз он созванивался с невестой 3 марта — перед ее посадкой в самолет в московском аэропорту. Разговор длился пару минут. После этого ни одной попытки связаться с возлюбленной Степан не предпринимал.