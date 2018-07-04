Ставропольский алиментщик прятался от приставов в отцовском сарае

Злостный алиментщик прятался от долгов в отцовском сарае, сообщили STAV.AIF.RU в УФССП по СК.

Мужчина из Предгорного района не помогал своей маленькой дочке четыре года, и сумма долга превысила 378 тысяч рублей. Приставы привлекли неплательщика к ответственности, наложили на него многочисленные запреты и ограничения, но тот всё равно не заплатил ни копейки.

Спустя несколько месяцев, алиментщик начал скрываться от приставов. Его родственники рассказывали служащим, что мужчина покинул Ставрополье, поэтому безответственного отца пришлось объявить в розыск. Наконец, приставам удалось отследить должника. Оказалось, что мужчина прятался в сарае своего отца.

Приставы привлекли алиментщика к уголовной ответственности, и суд назначил ему 10 месяцев исправительных работ в качестве наказания.