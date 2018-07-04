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Ставропольский алиментщик прятался от приставов в отцовском сарае
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Ставропольский алиментщик прятался от приставов в отцовском сарае 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Злостный алиментщик прятался от долгов в отцовском сарае, сообщили STAV.AIF.RU в УФССП по СК.
Мужчина из Предгорного района не помогал своей маленькой дочке четыре года, и сумма долга превысила 378 тысяч рублей. Приставы привлекли неплательщика к ответственности, наложили на него многочисленные запреты и ограничения, но тот всё равно не заплатил ни копейки.
Спустя несколько месяцев, алиментщик начал скрываться от приставов. Его родственники рассказывали служащим, что мужчина покинул Ставрополье, поэтому безответственного отца пришлось объявить в розыск. Наконец, приставам удалось отследить должника. Оказалось, что мужчина прятался в сарае своего отца.
Приставы привлекли алиментщика к уголовной ответственности, и суд назначил ему 10 месяцев исправительных работ в качестве наказания.
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