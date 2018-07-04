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МВД попросило изменить условия содержания служебных собак, лошадей и ослов
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МВД попросило изменить условия содержания служебных собак, лошадей и ослов 

Агентство «Москва» 1 час назад
Министерство внутренних дел (МВД) РФ просит внести изменения в приказ о продовольственном обеспечении животных, также может измениться норма подстилочных материалов для собак, лошадей и ослов. Об этом говорится в проекте поправок, имеющемся в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».
«Внести изменения в приказ МВД России от 19 апреля 2010 г. №292 «О некоторых вопросах продовольственного обеспечения и обеспечения кормами (продуктами) штатных животных подразделений (организаций, учреждений) в органах внутренних дел РФ в мирное время» согласно прилагаемому перечню», — говорится в документе, подписанном министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым.
Служебных собак полиция предлагает кормить кормами энергетической ценностью не менее 370 ккал на 100 гр. «полнорационного корма класса „премиум“ и „суперпремиум“ или аналогичными продуктами. При кормлении должна учитывается порода, возраст и состояние здоровья служебных собак и щенков. В качестве продуктов, использующихся в рационе собак указаны крупа, мясо (говядина, конина и баранина) или пищевые мясные субпродукты, животные жиры, картофель, морковь, свекла, капуста, кабачки и тыква, а также соль.
Щенков полиция предлагает кормить также творогом или молоком, яйцами. Кроме того, в документе прописываются нормы замены кормов олениной, рыбой, мясом птицы или морепродуктами.
Кроме того, в документе оговаривается норма подстилочных материалов для животных. Помимо лошадей, жеребят, собак и щенков в документе также указывается норма для полицейских ослов.
»Необходимость разработки проекта обусловлена снижением среднего веса немецких, бельгийских и восточно-европейских овчарок, лабрадоров (77% от всех пород служебных собак, применяемых в оперативно-служебной деятельности кинологических подразделений органов внутренних дел), отсутствием нормы кормления щенка полнорационным кормом в зависимости от возраста», — сказано в пояснительной записке.
Проект поправок уже согласован с заинтересованными структурными подразделениями МВД, и его реализация, как отмечается в документе, «не потребует увеличения численности существующих или образования новых структурных подразделений министерства, а также дополнительного финансирования органов внутренних дел». Реализация проекта приказа будет осуществляться за счет текущего содержания МВД России.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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