СМИ: орские и новотроицкие трамвайщики задолжали миллионы

В Орске и Новотроицке трамвайщиков возникли проблемы с долгами.

По информации Орск.ру, из-за 300 миллионного долга энергетикам МУП «Орскгортранс может сократить часть сотрудников, также трамвайный парк изношен на 90%. Организация получила предупреждение об ограничении энергоснабжения.

МУП „Новгортранс“ также задолжало за электроэнергию около 30 млн рублей. Есть угроза отключения трамвайных линий. Городская администрация рассматривает вопрос о повышении цен на проезд и замене части трамваев автобусами в дневное время. Руководителям предприятия чиновники рекомендовали пересмотреть количество сотрудников.