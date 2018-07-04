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СМИ: орские и новотроицкие трамвайщики задолжали миллионы
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СМИ: орские и новотроицкие трамвайщики задолжали миллионы 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Орске и Новотроицке трамвайщиков возникли проблемы с долгами.
По информации Орск.ру, из-за 300 миллионного долга энергетикам МУП «Орскгортранс может сократить часть сотрудников, также трамвайный парк изношен на 90%. Организация получила предупреждение об ограничении энергоснабжения.
МУП „Новгортранс“ также задолжало за электроэнергию около 30 млн рублей. Есть угроза отключения трамвайных линий. Городская администрация рассматривает вопрос о повышении цен на проезд и замене части трамваев автобусами в дневное время. Руководителям предприятия чиновники рекомендовали пересмотреть количество сотрудников.
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