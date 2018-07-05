В Козульском районе дети получили серьезные ожоги от тлеющей угольной пыли

В начале июля в следственные органы края из отдела полиции поступила информация о том, что двое малолетних в Козульском районе получили ожоги ног второй степени.

По данным СУ СК РФ по Красноярскому краю, 12 июня в поселке Новочернореченский 11-летний мальчик катался на велосипеде. Около железнодорожного тупика он слез с двухколесного транспорта и наступил на угольную пыль, оставшуюся на месте склада. Ребенок получил ожоги второй степени. Через несколько дней ситуация повторилась. Только на этот раз травмировалась 12-летняя девочка.

Следователи установили, что в этом месте раньше располагался склад для открытого хранения угля, с которого велась его погрузка в вагоны. Они предполагают, что в жару произошло самовозгорание угольной пыли.

«В настоящее время устанавливаются свидетели и очевидцы происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для определения тяжести вреда здоровью, пожаро-техническая и химическая судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в ведомстве.