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В Козульском районе дети получили серьезные ожоги от тлеющей угольной пыли
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В Козульском районе дети получили серьезные ожоги от тлеющей угольной пыли 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
В начале июля в следственные органы края из отдела полиции поступила информация о том, что двое малолетних в Козульском районе получили ожоги ног второй степени.
По данным СУ СК РФ по Красноярскому краю, 12 июня в поселке Новочернореченский 11-летний мальчик катался на велосипеде. Около железнодорожного тупика он слез с двухколесного транспорта и наступил на угольную пыль, оставшуюся на месте склада. Ребенок получил ожоги второй степени. Через несколько дней ситуация повторилась. Только на этот раз травмировалась 12-летняя девочка.
Следователи установили, что в этом месте раньше располагался склад для открытого хранения угля, с которого велась его погрузка в вагоны. Они предполагают, что в жару произошло самовозгорание угольной пыли.
«В настоящее время устанавливаются свидетели и очевидцы происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для определения тяжести вреда здоровью, пожаро-техническая и химическая судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в ведомстве.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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