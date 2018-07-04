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Молодые дизайнеры поборются за Гран-при фестиваля «Текстильная столица» в Иванове
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Молодые дизайнеры поборются за Гран-при фестиваля «Текстильная столица» в Иванове 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Молодые российские дизайнеры тканей и одежды посоревнуются за главный приз фестиваля «Текстильная столица» в Иванове, который откроется 5 июля. Форум организован для того, чтобы начинающие специалисты со всей страны могли презентовать свои работы, поучиться у профессионалов и наладить контакты с представителями текстильной отрасли и индустрии моды, сообщил в среду ТАСС куратор фестиваля Максим Крылов.
"У нас очень широкая география — Санкт-Петербург, Нижний Тагил, Краснодар, Казань, Белгород, Москва, самый дальний город — это Сеул. Всего почти 50 участников, а заявок было 150, из которых мы выбрали финалистов: половину по направлению «Текстиль» и половину по направлению «Костюм». Причем участие в фестивале бесплатное, на деньги частных спонсоров, никакой государственной поддержки у нас нет вообще. Победители получат Гран-при и подарки от спонсоров", — сказал Крылов.
В пресс-службе правительства Ивановской области добавили, что фестиваль «Текстильная столица» продлится три дня, программа форума включает модные показы, круглые столы, выставки, лекции и мастер-классы профессионалов индустрии моды.
По словам Крылова, Иваново по-прежнему сохраняет статус текстильного края и будет продолжать развиваться в этом направлении. «Статус текстильной столицы никуда не делся. Боюсь наврать, но чуть ли не восемь из десяти комплектов постельного белья у нас в России сделано в Иванове. Буквально за последние четыре года у нас открылось два крупных предприятия, причем одно совершенно новое, с нуля построенное», — отметил он.
В Ивановской области действует более 150 предприятий текстильной промышленности, где производят не только ткани, но и готовую продукцию. 80% российских хлопчатобумажных тканей выпускается в Ивановской области.
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