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В Нижнем Новгороде устроят бал для семейных пар, проживших в браке полвека
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В Нижнем Новгороде устроят бал для семейных пар, проживших в браке полвека 

РИА Новости 1 час назад
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июл — РИА Новости. Бал юбиляров для семейных пар, проживших вместе 50 и более лет, устроят в Усадьбе Рукавишниковых в Нижнем Новгороде, сообщают организаторы.
Торжественное мероприятие «Бал юбиляров», приуроченное ко Дню семьи, любви и верности, проводится в Нижнем Новгороде с 2013 года.
"По сложившейся традиции шестой год подряд главное управление ЗАГС Нижегородской области и Нижегородский дом бракосочетания проводят «Бал юбиляров», так полюбившийся всем нижегородцам. В этом году на праздник в Усадьбе Рукавишниковых 9 июля приглашены 10 пар золотых юбиляров, чей стаж семейной жизни насчитывает 50 лет, а также четыре пары бриллиантовых юбиляров, проживших вместе 60 лет", — говорится в сообщении.
Специально к событию выпускается праздничная книга, в которой размещены фотографии семей, и в день проведения мероприятия супруги ставят в ней свои подписи. Юбилярам вручают медали «За любовь и верность», поздравительные письма, цветы и подарки.
Для гостей праздника будет организована экскурсия по залам Усадьбы Рукавишниковых, где расскажут об особенностях жизни и быта купеческой семьи, традициях воспитания и образования детей.
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