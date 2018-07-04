«Битва идей» в одном кадре. История фотографии, прославившей Алана Диаса

Не стало американского фотожурналиста Алана Диаса. Его имя мир узнал в 2000 году, когда сотрудник Associated Press и будущий обладатель Пулитцеровской премии запечатлел самый страшный эпизод в жизни шестилетнего кубинца Элиана Гонсалеса. «360» рассказывает историю снимка с плачущим ребенком и вооруженным федеральным маршалом США.

Опасный побег

Элиан Гонсалес родился 6 декабря 1993 года. После развода родителей мальчик жил с мамой. В ноябре 1999 года мать Элиана решила бежать к родственникам в США. Взяв сына, она села в лодку с другими соотечественниками, которые хотели найти лучшей жизни.

На другом берегу беглецов ждали родственники, однако далеко не всем, кто оправился в плавание, было суждено встретиться с близкими. Судно потерпело крушение, 11 человек утонули. Среди погибших была и мама Элиана. Мальчик чудом остался жив: вовремя подвернулась автомобильная покрышка. На ней он и еще три человека добрались до побережья Флориды, где их выловили местные рыбаки.

В законодательстве Штатов есть «пробел», который позволяет нелегально покинувшим родину кубинцам оставаться в стране. Но если эмигрантов перехватывают в море, то возвращают на Кубу, где их ждет уголовное преследование за незаконное пересечение границы.

«Битва идей»

За оставшегося без матери Элиана пытались заступиться родственники, проживающие в США. На их сторону встали и различные организации, выступающие против режима Фиделя Кастро . В СМИ развернулась кампания, призванная убедить американские власти оставить мальчика. Вскоре выяснилось, что отец ребенка ничего не знал о планах бывшей жены и не давал согласия на переезд сына. Скандал был громким.

Кубинские власти настаивали, чтобы Элиана вернули отцу. Развернулись судебные и общественные дебаты, которые затем стали главной темой американских эфиров на радио и телевидении.

Дело передали в Федеральную судебную палату. Ее глава не стал слушать родственников мальчика, живших в Майами, и распорядился вернуть Элина на Кубу. Близкие отказались выполнить это решение.

Забрать Элиана

После отказа родственников Гонсалеса за исполнение вердикта главы палаты взялась служба маршалов США. Фотограф Алан Диас встретился с родными мальчика и попросил разрешения подождать судебных исполнителей в их доме.

За Элианом пришли 22 апреля 2000 года. Диас поймал момент, когда один из маршалов открыл дверь и направил пистолет-пулемет Heckler & Koch MP5 на плачущего ребенка. Произошедшее вызвало ожесточенную дискуссию по поводу того, могут ли судебные исполнители применять оружие при обыске помещений.

В июне того же года самолет с Элианом приземлился в Гаване. Мальчик, которого все же вернули отцу, и по сей день живет на Кубе, оставаясь местной знаменитостью.

Жизнь после «битвы»

В последующие годы подросший Элиан несколько раз встречался с кубинским лидером Фиделем Кастро. На одной из фотографий 2005 года он стоит рядом с президентом на праздновании 1 мая. Многие склонны считать, что мальчика использовали как инструмент пропаганды.

Спустя 10 лет после позирования с Кастро, Элиан появился на заседании Молодежного коммунистического союза страны.

Американские родственники Элиана помнят о событиях начала столетия. Его дядя хранит по-прежнему знаменитую фотографию Диаса. Снимок, ставший символом «битвы идей», стоит на месте того самого шкафа, из которого когда-то выглядывал испуганный мальчик.