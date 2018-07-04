Жительница ставропольского села откопала в огороде детские кости 

Жительница Александровского района откопала в своём огороде младенческий скелет, сообщили STAV.AIF.RU в СУ СКР по СК.
О подозрительной находке женщина из села Круглолесского сообщила в полицию 2 июля. Следователи из Александровского отдела СКР начали проверку.
На поверхности оказались улики преступления 28-летней давности. В августе 1989 года 24-летняя жительница села родила на дому девочку. Из-за постоянных скандалов с сожителем спустя две недели женщина утопила новорожденную дочь в тазу с водой. Убедившись, что ребёнок не подаёт признаков жизни, она передала тело знакомым, а те, в свою очередь, зарыли его в соседском огороде.
Сейчас перед сотрудниками правоохранительных органов стоит вопрос, можно ли привлечь женщину к уголовной ответственности за столь давний проступок. Решение будет принято с учётом требований закона.