Жительница ставропольского села откопала в огороде детские кости

Жительница Александровского района откопала в своём огороде младенческий скелет, сообщили STAV.AIF.RU в СУ СКР по СК.

О подозрительной находке женщина из села Круглолесского сообщила в полицию 2 июля. Следователи из Александровского отдела СКР начали проверку.

На поверхности оказались улики преступления 28-летней давности. В августе 1989 года 24-летняя жительница села родила на дому девочку. Из-за постоянных скандалов с сожителем спустя две недели женщина утопила новорожденную дочь в тазу с водой. Убедившись, что ребёнок не подаёт признаков жизни, она передала тело знакомым, а те, в свою очередь, зарыли его в соседском огороде.