Ещё
Валерия провела удивительную экскурсию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Валерия провела удивительную экскурсию 

Russianshowbiz.info 57 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Певица Валерия опубликовала несколько фотографий, сделанных во время отдыха в швейцарском городе Монтре.
Женщина отметила, что во время одной из прогулок семья решила отправиться на вершину горы Rocher — de-Naye, которую несколько лет могли наблюдать только снизу. Чтобы попасть на гору, необходимо сесть на маленький прогулочный поезд.
Красивые кадры Валерия успела сделать во время путешествия на узкоколейке, которая ехала очень медленно. Вид с вершины 2000 метров буквально поразил певицу и ее друзей. Валерия отмечает, что фотографии не могут передать всю красоту и величие природы, которое они почувствовали.
В этот день у Валерии и ее семьи было не так много времени на путешествия, как бы они хотели, поэтому восхождение на гору отложили до следующей поездки. Тем не менее, во время отпуска певица успела посетить альпийский сад и посмотреть на живущих в норах сурков.
Russianshowbiz.info: последние новости
Беременная Кудрявцева обратилась за помощью к фанатам Джош Дюамель разделся на камеру Мария Ивакова раскритиковала бесплатную медицину
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Жена превращалась в ненасытную дрянь»63
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной14
Женщина в тридцать: мужской взгляд24
Звёзды, страдающие анорексией
Антисекс: что на самом деле нужно женщинам6
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
05:11
Как проверить способности к логическому мышлению
Психология
05:21
Чем жертвовали женщины ради красоты
Красота Здоровье
07:51
Каких детей боятся взрослые
Дети
00:55
41-летняя Маликова показала крепкий тыл
Звёзды
00:30
Муж рад избавиться от Бородиной
Звёзды
03:09
Как живут шизофреники
Здоровье
00:10
Светлана Бондарчук поразила телом модели в 49 лет
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение