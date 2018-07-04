Валерия провела удивительную экскурсию

Певица Валерия опубликовала несколько фотографий, сделанных во время отдыха в швейцарском городе Монтре.

Женщина отметила, что во время одной из прогулок семья решила отправиться на вершину горы Rocher — de-Naye, которую несколько лет могли наблюдать только снизу. Чтобы попасть на гору, необходимо сесть на маленький прогулочный поезд.

Красивые кадры Валерия успела сделать во время путешествия на узкоколейке, которая ехала очень медленно. Вид с вершины 2000 метров буквально поразил певицу и ее друзей. Валерия отмечает, что фотографии не могут передать всю красоту и величие природы, которое они почувствовали.

В этот день у Валерии и ее семьи было не так много времени на путешествия, как бы они хотели, поэтому восхождение на гору отложили до следующей поездки. Тем не менее, во время отпуска певица успела посетить альпийский сад и посмотреть на живущих в норах сурков.