Личным примером. Известные жители края — о важности занятий физкультурой

Лето — активная пора, а потому очень грустно видеть молодое поколение приморцев, уныло прожигающих тёплые дни на диване перед телевизором.

«Пора двигаться, не ленится», — кричат заброшенные в угол кроссовки и лёгкие спортивные штаны. «И купаться-закаляться», — вторят им морские волны, прогретые солнцем до 18 °С. А известные личности Приморского края просто не представляют, как можно не заниматься активными видами деятельности, это ведь так полезно для здоровья!

Разряд искусствоведа

Председатель исполкома Приморской краевой организации Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» Виктор Донец:

— Заниматься физкультурой нужно в первую очередь для поддержания здорового духа в крепком теле. Активный образ жизни — 100% долголетие, гарантированное выполнение всех намеченных планов в жизни и в работе. Занимаясь спортом сам, ты подаешь хорошим пример своим близким, семье, друзьям и таким образом привносишь свой вклад в оздоровление нации. Особенно это важно по отношению к молодому поколению граждан, которым необходимо постоянно двигаться для развития своих личных и физических возможностей.

Без утренней зарядки и любительских спортивных соревнований не проходит ни один наш выездной форум. Дети, учителя, ветераны воин — все привлекаются к активности. У нас есть своя футбольная команда. Матчи проводим в любое время года: в холодное — играем в мини-футбол, а летом выезжаем на большое поле. Также мы любители волейбола, когда собираемся отдохнуть на морском берегу, без мяча на пляж не выходим.

Мне странно видеть взрослых, самодостаточных людей, всё своё свободное время сидящих на диване, ведь в большинстве случаев за «диванным» режимом дома следует сидение в офисе, а там и до проблем с лишним весом недалеко. Почему офисные рабочие такие вялые, раздражительные и уставшие? Да потому что их организму энергии не хватает. Если начать утро с зарядки, вместо лифта пробежаться по лестнице, то и день пройдёт очень энергично и плодотворно.

Предлагаю всем читателям для себя пройти лёгкий тест — поднимитесь по лестнице на четвертый этаж без остановки. Есть отдышка? Плохо. Пора срочно начать заниматься собой и своим здоровьем.

Председатель региональной общественной организации «Ассамблея народов Приморского края», доктор искусствоведения Галина Алексеева

— У меня второй взрослый разряд по художественной гимнастике, до 55 лет садилась на шпагат, играла в волейбол, бадминтон и плавала. Плаванием занимаюсь по сей день. И кто бы мог подумать, что спортивная закалка — жизненно необходимое качество для искусствоведа. Чтобы оценить все культурные достопримечательности и главные музейные ценности той или иной страны или составить целостное впечатление о том, что происходит в искусстве региона, нужно столько всего обойти, столько времени провести на ногах, что спасает только моя натренированность.

А ещё спорт помогает людям быть ближе друг к другу, развивает толерантность по отношению к другим народам, национальностям. Я это хорошо поняла на празднике Сабантуй в Артёме, когда старшее поколение учило младших основам национальной борьбы на поясах «Курэш». Яркие спортивные номера захватили всех — и взрослых, и детей. Каждому хотелось опробовать себя в новом виде спорта и показать свою удаль. Благодаря празднику многие узнали, что в традиционном состязании тюркских народов есть элементы известных восточных единоборств».

Начинайте прямо сейчас

Отец приморских пятерняшек, ведущий технолог железнодорожного депо Партизанска Александр Меркулов

— Мы с супругой всегда были очень спортивной парой и старались агитировать к занятиям спортом всех родных и друзей. Регулярные физические нагрузки, разумеется в меру, помогают держать организм в тонусе, а значит поддерживать здоровье в полном порядке. Думаю, что людям, живущих в квартирах, особенно важно хотя бы пару раз в неделю выезжать на пробежку в лес или парк, чтобы подышать свежим воздухом и размять «окаменевшие» от долгого обездвиживания мышцы. Нашей семье в этом плане очень повезло — мы живём в частном доме, работаем на огороде, в магазины и по делам стараемся ездить на велосипеде, закаляемся. Раньше мы ещё в походы ходили, но пока нам не до этого, малыши занимают всё свободное время.

Разницу между активным человеком и лентяем я отчетливо видел по своим знакомым — одногодкам: у них «пивные животы» до колен и отдышка после прогулки, а у меня спортивное телосложение и разряд энергии на пару пробежек в гору. Но с появлением пятерняшек я увидел эту разницу с ещё более негативной стороны: отсутствие выносливости сказывается на воспитании детей — о каком гармоничном развитии ребёнка может идти речь, если у вас на банальную зарядку и гимнастику с малышом нет сил и времени?

У нас планы по оздоровлению семьи изначально были грандиозные. Когда планировали детей, сразу наложили табу на алкоголь, сделали ещё больший упор на физкультуру. Сейчас, когда пятерняшки ещё маленькие, не даём им сидеть на месте с планшетами и другими гаджетами — детки должны быть активными, чтобы скорее встать на ножки. А будущем, когда ребятня начнёт бегать, снова будем ходить в походы, ездить в тандеме на велосипедах, устраивать дома мини-спортивный зал с фитнесом.

Заниматься физкультурой никогда не поздно, главное начинать это делать не с «подельника», а прямо сейчас.

Заместитель директора краевого департамента образования и науки Наталья Василянская:

— Как специалист, курирующий вопросы опеки и сиротства, я много общаюсь с детьми и вижу, как спорт дисциплинирует подрастающее поколение, развивает личность не только в свете физических достижений, но и помогает ребёнку становиться более коммуникабельным и общительным. Мы проводим множество спортивных мероприятий для детей-сирот, чтобы повысить уровень нравственности и патриотичности юных граждан, помочь им обрести полезное хобби, которое в будущем поможет им найти своё место в жизни. Когда ребята добиваются успехов в спорте, у них вырастает самооценка и появляется стимул развивать себя дальше, искать свои новые таланты.

В нашей системе очень развит футбол. Дети из центров Уссурийска, Спасска и других учреждений постоянно выигрывают всероссийские конкурсы. Например, в этом году уссурийская команда футболистов одержала победу во всероссийских соревнованиях по футболу среди команд из детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя» в Сочи и скоро отправится в Лондон по приглашению футбольного клуба «Арсенал»

Идти по следу леопарда

Пресс-секретарь центра «Амурский тигр» Андрей Шоршин:

— Наша профессия обязывает быть если не спортивным, то, как минимум, выносливым, ведь команда центра имеет дело с дикой природой, а значит выездами в таёжные дебри, порой непроходимые. Обязательных занятий физкультурой в организации нет, но каждый старается по-своему поддерживать организм в тонусе: кто-то играет в футбол, кто-то бегает, а кто-то периодически меняет виды активной деятельности по велению души. С гордостью могу сказать, что общефизическое состояние сотрудников достойно уважения. А по-другому, если честно, у нас и нельзя. Вот как прикажете идти по следу амурского тигра или дальневосточного леопарда, который любит прятаться в скалах, постоянно останавливаясь, чтобы перевести дыхание?

И всё в тайге мы бываем не так часто, частенько посиживаем в офисе. Лекарством от «сидячего образа жизни» и сопутствующих его проблем помогают, например, занятия в тренажерных залах или спортивных площадках. Это только с виду может казаться, что после тяжелого трудового дня занятия спортом вымотает вас ещё больше. Совсем наоборот: физкультура помогает держать голову свежей, избавиться от накопившихся негативных эмоций, усталости. После занятий, каким бы выжатым ты себя не чувствовал час назад, ты готов к новым свершениям и задачам.

Вести здоровый образ жизни, безусловно, добровольный выбор каждого. Но мне бы хотелось, чтобы каждый человек хоть раз в своей жизни его опробовал на себе и понял, что спорт улучшает самочувствие, продлевает жизнь и дарит радость от ощущения гармонии со своим телом».

Глава администрации Шкотовского муниципального района Виктор Михайлов

— Популяризация спорта среди граждан должна быть задачей №1 во всём крае. Уже десять лет подряд в Шкотовском районе проводятся зимне-летние спартакиады по 6-7 видам спорта с поселением для всех желающих. И желающих, могу вам сказать, очень много. Людям нравится спорт, они готовы заниматься физкультурой, главное предоставить для этого условия и показать своим примером, как это здорово. Наш район очень спортивный. Футбол, волейбол, бокс, различные краевые соревнования — мы стараемся участвовать в каждом мероприятии и брать оттуда как можно больше полезного.

Я сам регулярно занимаюсь физкультурой, своим примером показываю молодёжи, что нужно стремиться быть здоровым и сильным, а не прятаться по подъездам с сигаретами и алкоголем. В здоровом теле — здоровый дух, который и делает из вчерашней малышни достойных граждан нашей страны.

Материал подготовлен в рамках проекта «АиФ-Приморья» «Быстрее, сильнее, выше»