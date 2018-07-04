В Новокубанском районе добились ответа о ходе расследования гибели 13-летней девочки спустя месяц 

Краснодар. 4 июля — Новая Кубань. Трагедия в Новокубанском районе произошла месяц назад. Было обнаружено тело 13-летнего ребенка. Девочка ушла из дома 2 июня и больше не вернулась. 2 июля жители района добились встречи с руководителями силовых структура и работниками администрации.
Она проходила в доме культуры Ковалевского сельского поселения. На мероприятии говорилось о ходе расследования возбужденного уголовного дела.
Интересно отметить следующее: родители девочки выразили крайнюю обеспокоенность в объективности расследования и ускорении следственных мероприятий. Но при этом же на сайте администрации Новокубанского района говорится, что говоритсяа сайте администрации района говорится, что они же высказали благодарности чиновником и силовикам и «выразили просьбу прекратить некорректные высказывания в социальных сетях о случившейся трагедии, так как это травмирует семью и родственников девочки».
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А перед этим в социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой женщина, представлявшаяся бабушкой погибшей, заявляла о том, что её внучку убили и семье нужна помощь в том, чтобы уголовное дело расследовали объективно и привлекли к ответственности всех виновных.
Итак, вернемся к сути произошедшего.
13-летняя девочка проживала в селе Ковалевское. Имеется информация, что на протяжении нескольких дней до случившегося она находилась у бабушки. Вечером 2 июня девочка отпросилась гулять и не вернулась. По некоторым данным её видели на остановочном пункте общественного транспорта, расположенном в направлении г. Армавира. Водитель маршрутного такси опознал ребенка по распространяемой ориентировке. В районе и по всему Краснодарскому краю активно велся розыск. 5 июня стало известно, что девочка обнаружена мертвой. Было возбуждено уголовное дало. По предварительным данным, признаков, указывающих на криминальный характер смерти, при осмотре тела зафиксировано не было.
* СК: обнаружена мертвой школьница, пропавшая в Новокубанском районе
Во время встречи, прошедшей в доме культуры, были озвучены следующие данные:
— Следствие проверяет все возможные версии.
— Сотрудники Новокубанского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Краснодарскому краю сегодня осуществляют все необходимые следственные действия.
— В целях установления всех обстоятельств гибели школьницы, в течение суток после обнаружения ее тела, Новокубанским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Краснодарскому краю было возбуждено уголовное дело.
— Назначено проведение около 10 судебных экспертиз, результаты которых должны дать ответ на самый главный вопрос: «Что послужило причиной смерти девочки?»
— Выводы делать преждевременно.
В мероприятии приняли участие: прокурор Новокубанского района Н. М. Каташов, руководитель межрайонного следственного отдела СУ СК России по Краснодарскому краю Е. А. Длужевский, начальник районного Отдела МВД России, полковник полиции А. П. Глоба, глава муниципального образования А. В. Гомодин, председатель Совета муниципального образования Е. Н. Шутов, глава Ковалевского сельского поселения В. Н. Синьковский, представители ТОС, депутаты, учителя и родительский комитет школы, в которой обучалась девочка.
В официальном релизе говорится, что администрация района и правоохранительные органы открыты для общения и максимально готовы оказать любую помощь.
Контролирует ход расследования СУ СК РФ по Краснодарскому краю.