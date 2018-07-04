В Новокубанском районе добились ответа о ходе расследования гибели 13-летней девочки спустя месяц

Краснодар. 4 июля — Новая Кубань. Трагедия в Новокубанском районе произошла месяц назад. Было обнаружено тело 13-летнего ребенка. Девочка ушла из дома 2 июня и больше не вернулась. 2 июля жители района добились встречи с руководителями силовых структура и работниками администрации.

Она проходила в доме культуры Ковалевского сельского поселения. На мероприятии говорилось о ходе расследования возбужденного уголовного дела.

Интересно отметить следующее: родители девочки выразили крайнюю обеспокоенность в объективности расследования и ускорении следственных мероприятий. Но при этом же на сайте администрации Новокубанского района говорится, что говоритсяа сайте администрации района говорится, что они же высказали благодарности чиновником и силовикам и «выразили просьбу прекратить некорректные высказывания в социальных сетях о случившейся трагедии, так как это травмирует семью и родственников девочки».

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А перед этим в социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой женщина, представлявшаяся бабушкой погибшей, заявляла о том, что её внучку убили и семье нужна помощь в том, чтобы уголовное дело расследовали объективно и привлекли к ответственности всех виновных.

Итак, вернемся к сути произошедшего.

13-летняя девочка проживала в селе Ковалевское. Имеется информация, что на протяжении нескольких дней до случившегося она находилась у бабушки. Вечером 2 июня девочка отпросилась гулять и не вернулась. По некоторым данным её видели на остановочном пункте общественного транспорта, расположенном в направлении г. Армавира. Водитель маршрутного такси опознал ребенка по распространяемой ориентировке. В районе и по всему Краснодарскому краю активно велся розыск. 5 июня стало известно, что девочка обнаружена мертвой. Было возбуждено уголовное дало. По предварительным данным, признаков, указывающих на криминальный характер смерти, при осмотре тела зафиксировано не было.

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Во время встречи, прошедшей в доме культуры, были озвучены следующие данные:

— Следствие проверяет все возможные версии.

— Сотрудники Новокубанского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Краснодарскому краю сегодня осуществляют все необходимые следственные действия.

— В целях установления всех обстоятельств гибели школьницы, в течение суток после обнаружения ее тела, Новокубанским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Краснодарскому краю было возбуждено уголовное дело.

— Назначено проведение около 10 судебных экспертиз, результаты которых должны дать ответ на самый главный вопрос: «Что послужило причиной смерти девочки?»

— Выводы делать преждевременно.

В мероприятии приняли участие: прокурор Новокубанского района Н. М. Каташов, руководитель межрайонного следственного отдела СУ СК России по Краснодарскому краю Е. А. Длужевский, начальник районного Отдела МВД России , полковник полиции А. П. Глоба, глава муниципального образования А. В. Гомодин, председатель Совета муниципального образования Е. Н. Шутов, глава Ковалевского сельского поселения В. Н. Синьковский, представители ТОС, депутаты, учителя и родительский комитет школы, в которой обучалась девочка.

В официальном релизе говорится, что администрация района и правоохранительные органы открыты для общения и максимально готовы оказать любую помощь.

Контролирует ход расследования СУ СК РФ по Краснодарскому краю.