Что чувствует женщина, когда дает пощечину мужчине

Пощечина мужчине от женщины — исключительно европейская поведенческая практика, ведущая свое начало с рыцарских времен. Она имеет прямое отношение к чести и достоинству и является своего рода защитой женщины, но только если на нее не отвечают пощечиной. А что в это время происходит с самими людьми?

Общесоциальная удовлетворенность

Пощечина — это удар раскрытой ладонью, направленный сверху вниз. Винфрид Шпайткамп, известный немецкий историк, заведующий кафедрой новой и новейшей истории в Государственном университете Касселя, Германия, считает, что в основе этого жеста — своего рода «опрокидывание иерархии». Мужчина — это всегда власть, даже если ему подвластна только собственная жена. Пощечина имеет символический характер делегитимации, обличения какого-либо поступка, придание ему открытости и гласности. Такой ее статус сохраняется и сегодня, если мужчина, что называется, джентльмен. Винфрид Шпайткамп в своих трудах обращает внимание, что пощечина — не только защита женской чести в традиционном ее плане, но и в общесоциальном. В качестве доказательства он приводит факт из 1968 года, когда немецкая журналистка, известная своей борьбой за разоблачение нацистов, Беата Кларсфельд, публично дала пощечину федеральному канцлеру ФРГ Георгу Кизингеру. Руководитель демократической страны, в молодости (в 1933) работал в министерстве пропаганды Третьего рейха. Ударив чиновника столь высокого ранга, Беата Кларсфельд обратила внимание общественности, что государством управляют те же люди, что и при национал-социализме. При этом женщина, по ее словам, сначала испытала негодование, а затем эмоциональное удовлетворение. Публично унизив канцлера, журналистка, реально «опрокинула» власть. Тогда Кизингер, держась за щеку, в слезах, промолчал. Кларсфельд за это приговорили к тюремному сроку, но из-за давления общественности его заменили на 4 месяца условного заключения. А через год политическая карьера Георга Кизингера закончилась.

Сексуальное желание

Пощечина, как действие со стороны женщины — это реакция на разочарование и разлом идеальной нормы перед лицом реальной жизни. Так считал выдающийся французский психоаналитик, философ и психиатр Жак Лакан. В идеале мужчина должен охранять честь женщины или по крайней мере, уважать ее. Посягательство за границы дозволенного, со времен образования дворянского общества, «карается» пощечиной. Женщина, «опрокинувшая», таким образом над собой власть мужчины, в подобный момент испытывает не только удовлетворенность. Согласно медицинским исследованиям, проведенным французскими психологами, в ее крови происходит выброс гормона дофамина. Он влияет на эмоциональное состояние, усиливая концентрацию внимания и целеустремленность. Но прежде всего, это — гормон краткосрочного удовольствия. Соответственно женщина, решившаяся на пощечину мужчине, затем подсознательно понимает, что именно он нужен ей, как сексуальный партнер, способный доставить удовольствие.

Со стороны мужчины пощечина от дамы выглядит по-разному. Жак Лакан основным объектом сексуального желания мужчины называл «ускользающую» женщину. И чем более она «ускользает», тем сильнее в мужчине разгорается страсть. Намереваясь любой ценой обладать желаемым объектом, мужчина получив пощечину, в зависимости от ситуации, расценивает ее в двух разных аспектах. Первый — неудача и крах. В этом случае, с медицинской точки зрения, в организме мужчины возникает переизбыток гормона адреналина, который зачастую провоцирует приступ острого страха. Иногда он длится от нескольких секунд до получаса и в этот момент человек может совершить необдуманные действия. Пытаясь справиться с паникой и доказать самому себе превосходство над объектом, мужчина может осуществить физическое насилие в отношении человека, введшего его в это состояние. Другой вариант — выброс адреналина, спровоцированный пощечиной, по цепочке задействует другие гормональные железы, заставляя их работать в усиленном режиме. Это приводит к выбросу в кровь из гипоталамуса гормона вазопрессина. Он стимулирует обратное всасывание воды в почечных канальцах, вызывает сужение сосудов и повышает кровяное давление, что моментально сказывается на возникновении эрекции. В такой ситуации мужчина, не способный к самообладанию, может совершить сексуальное насилие над женщиной. Человек, умеющий держать себя в руках, осознает ударившую его женщину, как самый желанный объект и справившись с приступом страсти, в дальнейшем, зачастую, планирует более активные и изощренные методы для обладания желаемым объектом.

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