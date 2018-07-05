От туфель Giuseppe Zanotti за $1000 до Nike за $50: Кайли Дженнер показала коллекцию обуви 5-месячной дочери

20-летняя звезда реалити Кайли Дженнер похвасталась коллекцией обуви своей 5-месячной дочери Сторми — рассматриваем вместе.

Несмотря на то, что малышка Сторми пока даже не встает, не говоря о первых шагах, на обуви для дочери ее мама Кайли Дженнер не экономит. В Snapchat звезда реалити показала маленький шкаф, полностью заставленный крошечной детской обувью, добавив, что отец малышки Трэвис Скотт добыл для нее несколько винтажных моделей.

Стоимость всей обуви в коллекции Сторми оценивают более чем в $20 тыс. На полках есть как туфли Guiseppe Zanotti за $1,000, так и демократичные Nike Air Force 1s за $50, а где-то между ними — пара ботиночек Gucci за $275.

— размышляет Кайли на видео. А твоя коллекция обуви меньше, чем у Сторми?

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Фото:Instagram