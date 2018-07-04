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Пятимесячный ребенок оказался владельцем коллекции обуви на 22 тысячи долларов
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Пятимесячный ребенок оказался владельцем коллекции обуви на 22 тысячи долларов 

Lenta.ru 40 минут назад
Фото: Lenta.ru
Сводная сестра Ким Кардашьян — модель Кайли Дженнер — опубликовала в соцсетях видео, на котором она демонстрирует поклонникам коллекцию обуви своей пятимесячной дочери Сторми. Об этом сообщает Daily Mail.
На видеозаписи видно, что на полках стоит множество маленьких кроссовок известных люксовых брендов. Среди них были тысячедолларовая пара Giuseppe Zanotti, пара Gucci за 275 долларов и популярные Nike Air Force 1 за 50 долларов.
По данным издания, общая стоимость всей обуви ребенка составляет 22 тысячи долларов.
В апреле участницу реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян обвинили в копировании продукции из линии декоративной косметики ее младшей сестры Кайли Дженнер. Некоторые поклонники решили, что тени для век из новой палитры собственного бренда KKW Beauty Ким Кардашьян точно повторяют цвета теней, выпущенных Кайли Дженнер в 2017 году.
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