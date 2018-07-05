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Следователи заинтересовались травмированием девочки в уральской больнице
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Следователи заинтересовались травмированием девочки в уральской больнице 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
В детской поликлинике Екатеринбурга ребенок получил травму после падения на него регистрационной стойки. Инцидентом уже заинтересовались следователи, об этом сообщает в четверг, 5 июля, «АиФ-Урал».
Как сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета, несчастный случай произошел накануне в одной из детских больниц уральской столицы. На маленькую девочку упала регитстрационная стойка.
По факту произошедшего следователи организовали проверку, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства инцидента. Также будет проведена экспертиза для определения степени тяжести травмы, полученной девочкой. Кроме того, следователи опросят сотрудников больницы и очевидцев. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
Отметим, по данным E1.ru, инцидент произошел в ОДКБ №1. Регистрационная стойка упала на малышку в тот момент, когда в помещении строители проводили ремонт. Девочку госпитализировали в больницу.
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Женский форум  Ещё 6 источников 
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