Следователи заинтересовались травмированием девочки в уральской больнице

В детской поликлинике Екатеринбурга ребенок получил травму после падения на него регистрационной стойки. Инцидентом уже заинтересовались следователи, об этом сообщает в четверг, 5 июля, «АиФ-Урал»

Как сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета, несчастный случай произошел накануне в одной из детских больниц уральской столицы. На маленькую девочку упала регитстрационная стойка.

По факту произошедшего следователи организовали проверку, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства инцидента. Также будет проведена экспертиза для определения степени тяжести травмы, полученной девочкой. Кроме того, следователи опросят сотрудников больницы и очевидцев. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Отметим, по данным E1.ru, инцидент произошел в ОДКБ №1. Регистрационная стойка упала на малышку в тот момент, когда в помещении строители проводили ремонт. Девочку госпитализировали в больницу.