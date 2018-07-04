Жители Некрасовки создали броши из атласных лент

В рамках проекта «Московское долголетие» в филиале «Некрасовка» в творческой мастерской прошел мастер-класс по изготовлению броши из атласных лент. Броши являются красивым и креативным украшением. Участники с удовольствием дарят их своим знакомым и друзьям.

— Приглашаем всех желающих посетить наши занятия, научиться изготовлять своими руками оригинальные подарки, — отметили в центре.

Занятия проходят по адресу: ул. Рождественская, д. 21, корпус 5 по вторникам и четвергам с 11.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00. (вт)